"K콘텐츠, 이제 세계가 만들어…IP 설계권 없으면 한국도 없어"

김태호 하이브 책임자 "제작·유통 글로벌 재편

…멀티 레이블로 창작 확률 높여"

"IP 주도권 유지하는 구조적 준비 필요해"

김태호 하이브 최고운영책임자(COO)가 25일 코엑스에서 열린 '콘텐츠IP 마켓 2025'에서 기조연설을 하고 있다. AD 원본보기 아이콘

"K라는 이름을 한국이 독점적으로 규정하던 시대는 끝났다."

김태호 하이브 최고운영책임자(COO)는 25일 코엑스에서 열린 '콘텐츠IP 마켓 2025' 기조연설에서 K콘텐츠 시장이 '한국 생산-세계 소비' 구조에서 '세계 생산-세계 소비' 구조로 이동하고 있다고 강조했다. 글로벌 플랫폼과 제작사가 한국적 소재까지 직접 기획하고 만드는 흐름을 보이면서 한국 기업이 확보해야 할 영역도 달라졌다는 진단이다.

그는 넷플릭스 애니메이션 영화 'K팝 데몬 헌터스'를 변화의 상징적 사례로 언급했다. 이 작품의 기획 의도와 소재는 K팝. 하지만 제작은 소니 픽처스 애니메이션, 배급은 넷플릭스가 맡았다. 김 책임자는 "K콘텐츠의 지적재산(IP) 가치와 파생 수익 상당 부분이 해외에서 발생하고 있다"고 지적했다.

그는 이런 구조 변화를 산업의 지속 가능성을 좌우할 정도의 문제로 봤다. 한국 기업이 제작과 확장, 유통을 통합적으로 관리할 수 있는 기반을 갖추지 못한다면 K콘텐츠의 글로벌 확장이 국내 산업의 성장으로 이어지기 어렵다고 평가했다.

하이브가 최근 강화한 멀티 레이블 체제는 이런 맥락에서 나온 전략이다. 빅히트뮤직, 빌리프랩, 쏘스뮤직, 플레디스, KOZ, 어도어 등 다수 레이블이 독립적으로 창작을 수행하는 구조를 갖추고 있다. 특정 프로듀서나 제작 방식에 산업 전체가 종속되는 기존 시스템을 벗어나고자 한다. 김 책임자는 "성공 사례를 반복적으로 복제하는 건 불가능하다"며 "여러 제작 방식이 공존할 때 성공 확률이 높아질 수 있다"고 말했다.

김태호 하이브 최고운영책임자(COO)가 25일 코엑스에서 열린 '콘텐츠IP 마켓 2025'에서 기조연설을 하고 있다. 원본보기 아이콘

하이브는 공연과 브랜드 협업, 머천다이징, 미디어 제작을 전담하는 조직을 두고, 각 레이블이 만든 원천 콘텐츠를 여러 산업으로 확장하는 방식도 구축하고 있다. 김 책임자는 "음악을 출발점으로 하지만 확장은 음악 너머에서 일어난다"며 "IP의 사용처가 넓을수록 기업의 성장 기반도 안정될 수 있다"고 설명했다.

이러한 확장 구조의 연결점으로는 '위버스'를 가리켰다. 월간 활성 이용자가 940만 명에 달하는 팬덤 플랫폼이다. 축적되는 팬 데이터를 기반으로 제작과 확장, 소비 전 과정이 연결되는 구조가 형성될 수 있다고 봤다.

김 책임자는 "K콘텐츠의 세계화가 가속될수록 IP를 설계하고 축적할 수 있는 역량이 한국 기업의 미래를 좌우할 수 있다"며 "제작 흐름이 글로벌로 분산되는 상황에서 IP 주도권을 유지할 수 있는 구조적 준비가 필요하다"고 강조했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>