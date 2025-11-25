'계엄령 놀이·폭행' 양양군 7급 갑질공무원, 고소장 접수…수사 본격화

미화원 폭행·갑질 의혹 수사 본격화

경찰 "신속하고 엄정하게 수사할 것"

강원 양양군 소속 7급 운전직 공무원이 환경미화원들을 상대로 폭행과 강요 등 이른바 '갑질'을 일삼았다는 의혹과 관련해 고소장이 접수되면서 경찰이 본격적인 수사에 들어갔다.

강원 양양군청. 양양군 AD 원본보기 아이콘

25일 속초경찰서는 "해당 사건 관련 고소장을 이날 접수했다"며 고소인 조사를 진행했다고 밝혔다. 경찰은 고소장 접수 이전부터 이미 인지 수사에 착수해 A씨를 강요 혐의로 입건한 상태였다. 향후 피의자와 관계자들을 차례로 불러 사실관계를 확인할 계획이다.

문제의 7급 운전직 공무원 A씨는 환경미화원들에게 폭행·강요 등 직장 내 괴롭힘을 지속해왔다는 의혹을 받고 있다. 그는 이른바 '계엄령 놀이'를 하며 폭력을 행사하고 청소차에 태우지 않은 채 미화원들을 달리게 하거나 특정 색상의 속옷을 입으라고 지시했다는 진술이 확인됐다. 또 A씨가 투자한 주식에서 손해가 발생하면 '가위바위보'로 진 사람에게 폭행을 가하고 본인이 선택한 종목을 억지로 매수하도록 강요했다는 주장도 제기됐다.

논란이 확산하자 양양군은 A씨를 즉시 다른 부서로 이동시키고 환경미화원 관련 업무에서 배제했다. 군은 피해자 보호를 위해 분리 조치를 취했으며 조사 결과에 따라 징계 절차에 돌입하겠다고 밝혔다.

이번 사건과 관련해 고용노동부 역시 지난 24일부터 직권조사에 착수해 지방공무원법 위반 여부와 폭행·강요·협박 등의 범죄 소지가 있는지 살펴보고 있다. 앞서 강훈식 대통령 비서실장도 지난 23일 행정안전부·고용노동부·경찰 등 관계기관에 엄정 조치를 지시한 바 있다.

경찰 관계자는 "관련 증거 수집 등 법과 절차에 따라 신속하고 엄정하게 수사하겠다"고 말했다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



