목포장애인 한마당 큰잔치…'장애·비장애인 함께 웃었다'

호남취재본부 정승현기자

입력2025.11.25 16:40

장애 이해·응원 분위기 확산

지역장애인과 비장애인의 소통의 장으로 매년 개최되는 목포장애인한마당큰잔치. 목포시 제공

전남 목포시는 21일 목포실내체육관에서 지역 장애인과 가족 등 800여 명이 참석한 가운데 '2025년 목포 장애인 한마당 큰잔치'를 성황리에 개최했다.


올해로 14회를 맞은 이번 행사는 2010년 시작 이후 장애인과 비장애인이 함께 즐기고 소통하는 지역 대표 화합 축제로 자리매김해왔다.

식전 무대는 장애인그룹사운드 '리턴즈'의 공연과 댄스스포츠 시연으로 분위기를 끌어올렸으며, 장애인 복지 발전에 기여한 유공자 8명에게 시장 표창이 수여됐다. 이어 노래·댄스·무용·하모니카 연주·줌바댄스·태권도 시범 등 장애인 단체와 시설이 참여한 다채로운 공연이 펼쳐져 참석자들의 큰 호응을 얻었다.


부대행사도 다양하게 구성됐다. 전라남도지체장애인협회의 '찾아가는 음료 트럭', 한국고용공단 전남지사의 직업상담 및 사업 홍보, 전라남도시각장애인협회 목포지부의 안마 체험, '목포를 만드는 사람들'의 네일아트·페이스페인팅 등 체험 프로그램이 운영돼 만족도를 높였다.


장은채 목포장애인한마당큰잔치 추진위원장은 "장애와 비장애가 함께 웃은 뜻깊은 시간이었다"며 "행사가 원활히 진행될 수 있도록 함께해주신 모든 단체와 시설에 감사드린다"고 말했다.

시 관계자는 "지역사회 내 이해와 응원의 분위기를 확산시키는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 장애인이 자립하며 행복한 일상을 누릴 수 있도록 지속적인 지원을 강화하겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr


