삼성 준감위원장 "사업지원실, 이름보다 운영이 관건"

임원 인사 마무리…"기술인재 중용 당연"

이찬희 삼성 준법감시위원회(준감위) 위원장은 사업지원실에 대해 "이름보다 운영이 중요하다"며 준법 영역에서 예의주시하겠다고 밝혔다. 사업지원TF가 출범 8년 만에 상설 조직으로 자리잡으면서 컨트롤타워의 부활이란 평가도 나오지만, 삼성은 선을 긋고 있다.

이찬희 위원장은 25일 오후 서울 서초구 삼성생명 서초사옥에서 열린 3기 준감위 정례회의에 앞서 기자들과 만나 "아직 사업지원실이 어떻게 운영되는지 알 수 없다"며 "준법 영역에서 문제가 되는 부분이 있을지 계속 주의 깊게 지켜보겠다"고 말했다.

이찬희 삼성준법감시위원회 위원장이 26일 서울 서초구 삼성생명 서초타워에서 열리는 삼성 준감위 정례회의에 참석하며 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

앞서 삼성전자는 지난 7일 사업지원TF를 사업지원실로 개편하고 박학규 사장을 새로운 사업지원실장으로 위촉했다. 사업지원TF를 이끌던 정현호 부회장은 경영 일선에서 물러나 고문을 맡기로 했다. 일각에선 미래전략실 해체 이후 2017년 11월 출범한 사업지원TF가 정식 조직으로 상설화된 만큼 사실상 그룹의 컨트롤타워가 부활한 것 아니냐는 관측이 나왔다.

이에 대해 삼성전자는 컨트롤타워와는 무관하다고 선을 그은 상태다.

이찬희 위원장은 그간 "기업 경쟁력 강화를 위해 필요하다"며 그룹 컨트롤타워 재건을 재차 촉구해왔다. 그러면서 "컨트롤타워가 최고 경영진을 위한 조직이 되거나 정치권과 결탁할 위험을 내포하는 조직이 되지 않도록 준감위가 최선을 다해 방지하겠다"고 강조한 바 있다.

이 위원장은 최근 발표된 삼성전자의 사장단 및 임원 인사와 관련해서 "지금까지 (이재용) 회장님의 사법리스크 때문에 삼성이 기술 추구라는 부분에 있어서 적극 나서지 못했던 부분이 있었다고 본다"며 "삼성이 기술 인재를 중용한 것은 당연하다고 생각한다"고 말했다.

삼성전자는 전영현 DS부문장(부회장)과 노태문 DX부문장(사장)을 중심으로 한 '2인 대표이사 체제' 구축하고 인공지능(AI)·로봇·반도체 등 분야에서 미래 인재를 다수 승진시켰다.

아울러 이 위원장은 삼성바이오로직스 등의 직원 개인정보 유출 논란에 대해 "어떤 문제가 있는지 주의 깊게 바라볼 생각"이라며 "위원회에서 차기 안건으로 다뤄볼지 논의해보겠다"고 했다. 삼성바이오로직스는 최근 전사 개선 작업을 진행하던 중 고과·승격 임직원 비공개 정보와 일부 개인정보가 해당 권한을 부여받지 않은 임직원에 노출되는 사고가 발생했다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr



