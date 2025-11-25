중·일 갈등과 관계 있나?…中 일부 지역서 민병대 실전훈련

"실제 전투 수요에 맞춰 훈련 실시"

"비상 대응 및 보급 능력 제고 등 강화"

다카이치 사나에 일본 총리의 '대만 유사시' 관련 언급을 둘러싼 중·일 갈등이 고조되는 가운데, 중국 일부 지역에서 민병대를 동원한 실전 훈련이 진행된 것으로 전해졌다.

25일 중국중앙(CC)TV 산하 군사 관련 채널에 따르면 중국 각지의 국방 동원 부문은 최근 며칠간 '실전 요구'에 따라 민병들을 조직해 실제 전투 수요에 맞춰 훈련을 실시했다. 이들은 비상 대응 및 보급 능력 제고 등을 강화하고 있는 것으로 알려졌다.

최근 안후이성 한 지역에서는 민병대가 물자 운송, 음식 제조, 긴급 복구·건설 등 훈련을 했다. 신속히 화물을 싣고 내리는 등 긴급 물자를 운송하고, 통로를 제때 뚫어 후속 보장 업무를 위한 기반을 다지는 내용 등이다.

충칭시 한 지역에서는 디지털·스마트 업무 플랫폼을 활용해 참전 인원을 뽑고 물자·장비를 긴급 동원하는 모의 훈련도 진행했다. 또 긴급 구조, 전투 준비 임무 등 국방 동원 예비군과 전투 지원 역량을 강화했다.

앞서 다카이치 사나에 일본 총리는 지난 7일 중의원(하원)에서 '대만 유사시'는 일본이 집단 자위권을 행사할 수 있는 '존립 위기 사태'에 해당할 수 있다면서, 대만이 공격받을 경우 일본이 자위권 차원에서 무력 개입할 수 있다고 말했다. 이 발언 이후 중국 당국의 공세는 열일 강도를 높이고 있다. 중국은 유학 자제, 관광 제한 등뿐만 아니라 일본을 겨냥한 높은 강도의 발언도 쏟아내고 있다. 또 서해 도처에서 군사 훈련을 하고, 중국군은 전날 청일전쟁 당시 격전지인 산둥반도 류궁다오 동부 해역에서 실탄 사격 훈련을 했다.





김진선 기자 carol@asiae.co.kr



