본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

"내 손바닥이 벽화에 남아 신기해요"…대구 고산초등, 전교생 600명 벽화 프로젝트

영남취재본부 구대선기자

입력2025.11.25 11:08

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

대구고산초등학교(교장 김경숙)는 지난 24일 노후된 학교 창고 벽면을 전교생과 대학생 재능기부단체 <꿈랩>이 협력해 꾸미는 '협력형 벽화 프로젝트'를 성공적으로 완료했다고 밝혔다.


이번 프로젝트는 학생들이 직접 학교 환경 개선에 참여해 애교심과 협동심을 증진하고 예술적 협업의 의미를 경험하기 위해 마련됐다.

전교생 600명이 함께 한 대구 고산초등 손바닥 벽화

전교생 600명이 함께 한 대구 고산초등 손바닥 벽화

AD
원본보기 아이콘

먼저 재능기부 단체 <꿈랩>이 학교를 방문해 창고 벽면 전체에 밑그림을 그리는 작업을 진행했다. 이후 전교생 600명이 원하는 색상의 물감으로 자신의 손바닥을 찍어 밑그림 위를 채우는 방식으로 벽화를 완성했다. 학생들의 손바닥 무늬가 모여 다채로운 무지개를 형상화하며 생동감 넘치는 벽화가 탄생했다.

단순한 체험을 넘어 자신의 손바닥이 작품의 일부가 되는 경험을 한 학생들은 높은 만족도를 나타냈다. 학생들은 "내 손바닥이 벽화에 남아서 신기해요", "학교가 더 예뻐져서 뿌듯해요"라며 즐거움을 표현했다.


재능기부단체 <꿈랩> 관계자는 "어린 학생들과 함께 작품을 만들 수 있어 의미 있었다"며 "아이들의 자유로운 손바닥 무늬가 벽화를 더 살아 있게 만들었다"고 소감을 전했다.


김경숙 교장은 "재능기부단체와 학생들이 함께 벽화를 완성하면서 예술적 협업의 의미를 자연스럽게 경험했다"며 "학교 공간을 학생들이 직접 만들어가는 문화가 더욱 확대되길 바란다"고 말했다.




영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"언니, 여기 다 있어" 급하게 팔 잡아끌더니…'베트남 패키지' 필수코스 그곳엔 [짝퉁의공습]⑪ "언니, 여기 다 있어" 급하게 팔 잡아끌더니…'베... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"언니, 여기 다 있어" 팔 잡아끌더니…'베트남 패키지' 필수코스 그곳엔

'혈압·염증 뚝' 심장엔 파란불이지만…'혈당 경고등'도 함께 켠 음료

욕설·모욕 민원은 '무시가 답'…경찰, 하루 20건 즉시 종결

"스타벅스 또 난리났다"…'품절대란' 미니 텀블러 키링에 '5배' 되팔이 등장

500만개 팔린 중국산 '메롱바'…해외는 "천식 유발" 경고, 국내는?

'꽃할배' 이순재가 남긴 한국형 아버지상권위보다 책임이 앞섰다

SK그룹, 올 수출 120조원 전망…반도체 호조에 '역대 최대'

새로운 이슈 보기