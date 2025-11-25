본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

동두천시, 제3차 지역사회보장 대표협의체 회의 개최

이종구기자

입력2025.11.25 10:43

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 동두천시 지역사회보장협의체(공동위원장 박형덕·김영성)는 지난 24일 시청 상황실에서 제3차 지역사회보장 대표협의체 회의를 열고 2026년도 지역사회보장 정책 추진 방향을 논의했다.

동두천시 지역사회보장협의체(공동위원장 박형덕·김영성)가 지난 24일 시청 상황실에서 제3차 지역사회보장 대표협의체 회의를 열고 있다. 동두천시 제공

동두천시 지역사회보장협의체(공동위원장 박형덕·김영성)가 지난 24일 시청 상황실에서 제3차 지역사회보장 대표협의체 회의를 열고 있다. 동두천시 제공

AD
원본보기 아이콘

회의에서는 제5기 지역사회보장계획의 2026년 연차별 시행계획을 심의하고, 내년도 주요 복지사업 추진 방안과 주민 체감형 사회보장 서비스 강화 방안을 함께 검토했다.


이어 2026년 통합돌봄사업 실행계획을 살피며, 돌봄이 필요한 시민들에게 맞춤형 서비스를 제공하기 위한 추진 전략과 사업 체계를 점검했다.

또한 2025년 지역사회보장협의체 운영 보고가 진행됐으며, 이 자리에서 청소년 주요 욕구 조사 결과를 공유하고 향후 협의체 운영 방향과 개선 과제를 논의했다.


김영성 민간위원장은 "이번 회의를 통해 지역사회보장 정책 방향을 함께 고민할 수 있어 의미가 크다"라며 "시민이 체감할 수 있는 맞춤형 복지서비스 제공을 위해 협의체도 최선을 다하겠다"고 말했다.




동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"언니, 여기 다 있어" 급하게 팔 잡아끌더니…'베트남 패키지' 필수코스 그곳엔 [짝퉁의공습]⑪ "언니, 여기 다 있어" 급하게 팔 잡아끌더니…'베... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"언니, 여기 다 있어" 팔 잡아끌더니…'베트남 패키지' 필수코스 그곳엔

'혈압·염증 뚝' 심장엔 파란불이지만…'혈당 경고등'도 함께 켠 음료

욕설·모욕 민원은 '무시가 답'…경찰, 하루 20건 즉시 종결

"스타벅스 또 난리났다"…'품절대란' 미니 텀블러 키링에 '5배' 되팔이 등장

500만개 팔린 중국산 '메롱바'…해외는 "천식 유발" 경고, 국내는?

'꽃할배' 이순재가 남긴 한국형 아버지상권위보다 책임이 앞섰다

SK그룹, 올 수출 120조원 전망…반도체 호조에 '역대 최대'

새로운 이슈 보기