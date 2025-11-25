日언론 "트럼프·다카이치, 오늘 전화 조율…中 통화 내용 설명"

다카이치 사나에 일본 총리의 '대만 유사시 개입' 시사 발언 이후 중·일 갈등 국면이 이어지는 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령과 다카이치 총리가 25일 전화 통화하는 방안을 놓고 최종 조율 중이라고 후지뉴스네트워크(FNN)가 보도했다.

FNN은 복수의 일본 정부 관계자를 인용해 트럼프 대통령 측에서 통화를 제안했다고 밝혔다. 앞서 24일 시진핑 중국 국가주석과 전화 통화를 한 트럼프 대통령이 다카이치 총리에게 시 주석과 통화에 관해 설명할 것으로 보인다고 매체는 설명했다.

중국 관영 신화통신은 전날 미·중 정상 간 통화 사실을 알리며 트럼프 대통령이 시 주석에게 "중국은 제2차 세계대전 승리를 위해 중요한 역할을 했고, 미국은 중국에 있어 대만 문제의 중요성을 이해한다"고 말했다고 전했다.

중국 관영매체가 대만 문제의 중요성을 이해한다는 트럼프 대통령 발언을 전한 것은 최근 다카이치 총리의 '대만 유사시 개입' 시사 발언으로 중국이 격렬하게 반응하는 상황과 관련 있는 것으로 보인다. 다만 트럼프 대통령은 시 주석과 통화 내용을 소개한 사회관계망서비스(SNS) 글에서 대만 문제나 중·일 갈등을 거론하지 않았다.

일본 정부 대변인인 기하라 미노루 관방장관은 이날 기자회견에서 미·중 정상 간 통화에 대해 "미·중 관계 안정은 일본을 포함한 국제사회에 매우 중요하다"고 밝혔다. 중국 측 발표 내용에 대해서는 "하나하나 논평하는 것은 자제하겠다"고 일축했다.





