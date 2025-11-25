[포토] 사랑의 열매 배지 다는 김민석 총리

김민석 국무총리가 25일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국무회의에서 보건복지부에서 준비한 사랑의열매 배지를 달고 있다.







