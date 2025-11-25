본문 바로가기
희망브리지, 서울시 장애인가족지원센터에 '마음샤워꾸러미' 1만 세트 전달

이경호기자

입력2025.11.25 10:29

왼쪽부터 희망브리지 신훈 사무총장과 서울장애인가족지원센터 김남연 광역센터장이 재난 취약계층을 위한 마음샤워꾸러미 1만세트 전달식을 가진 후 기념촬영 하고 있다. 희망브리지

왼쪽부터 희망브리지 신훈 사무총장과 서울장애인가족지원센터 김남연 광역센터장이 재난 취약계층을 위한 마음샤워꾸러미 1만세트 전달식을 가진 후 기념촬영 하고 있다. 희망브리지

희망브리지 전국재해구호협회(회장 임채청)는 서울시 장애인가족지원센터(센터장 김남연)에 감염병 예방을 위해 1억 원 상당의 '마음샤워꾸러미' 1만 세트를 전달했다고 25일 밝혔다.


'마음샤워꾸러미'는 ▲바디워시 ▲샴푸 ▲컨디셔너 ▲치약 ▲칫솔 ▲샤워타월 ▲비누 ▲손 세정제 ▲안내문 등 총 9종의 위생용품으로 구성됐다. 개인 위생관리가 중요한 여름철, 폭염과 감염병으로부터 건강한 일상을 유지할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다.

서울장애인가족지원센터 김남연 센터장은 "장애인 가족에게는 위생관리와 감염병 예방이 특히 중요하다"며 "이번 마음샤워꾸러미가 가족들의 건강을 지키는 데 큰 도움이 될 것 같아 감사드린다"고 말했다.


희망브리지 신훈 사무총장은 "위생관리 지원은 감염병 예방을 위해 꼭 필요한 부분"이라며 "희망브리지는 앞으로도 장애인가족이 안심하고 생활할 수 있도록 지속적인 지원을 펼치겠다"고 밝혔다.


희망브리지는 노인 및 장애인·노숙인 등 취약계층의 개인위생 관리를 돕기 위해 5만9337세트의 '마음샤워꾸러미'를 지원한 바 있다.




이경호 기자 gungho@asiae.co.kr
