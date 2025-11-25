본문 바로가기
金 총리 "당진 아프리카돼지열병, 방역·역학조사 해야"

세종=김평화기자

입력2025.11.25 10:28

당진 돼지 농장서 발병하자 긴급 지시

김민석 국무총리는 25일 충남 당진 돼지 농장에서 발생한 아프리카돼지열병(ASF) 상황을 보고 받고 방역과 역학 조사를 해야 한다며 긴급 지시를 했다.


김 총리는 "농림축산식품부는 발생 농장 등에 대한 출입 통제와 살처분, 일시 이동 중지 및 집주 소독 등 긴급 행동 지침에 따른 방역 조치를 차질 없이 추진해야 한다"며 "역학 조사로 발생 경위를 철저히 조사할 것"을 요구했다.

또 "기후에너지환경부는 발생 농장 일대의 울타리 점검 및 야생 멧돼지 폐사체 수색과 포획 활동에 만전을 기해야 한다"고 했다. 그러면서 "관계 부처와 지방자치단체 및 관계 기관에서는 방역 조치 이행에 적극 협조할 것"을 주문했다.





세종=김평화 기자 peace@asiae.co.kr
