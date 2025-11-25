임실군 '2025년 춘기 감자 보급종' 신청

내달 24일까지 접수…'수미' 품종 공급

전북 임실군이 내달 24일까지 '2025년산 춘기 감자 보급종' 신청을 받는다.

25일 군에 따르면 이번 2025년산 춘기 감자 보급종 신청은 지역 농가의 안정적인 감자 생산 기반을 마련하고 고품질 감자 재배 지원을 위해 추진됐다.

임실군 청사 전경. 임실군 제공 AD 원본보기 아이콘

올해 공급되는 보급종은 지역에서 가장 선호도가 높은 '수미' 단일 품종으로, 총 1만2,280㎏이 관내 농업인들에게 배정될 예정이다.

수미 품종은 전분 함량이 적당해 우수한 식감과 저장성, 안정된 상품성이 장점으로 국내 생산량의 80% 이상을 차지할 만큼 재배 비중이 높은 대표 품종이다.

종자 신청은 각 읍·면 농업인상담소를 통해 접수할 수 있으며, 신청 이후 배정이 확정되면 상담소에서 최종 물량을 확인할 수 있다. 배정 확정 이후에는 수정이나 취소가 불가능하므로 농가의 신중한 신청이 요구된다.

보급종은 내년 1월 26일부터 3월 20일까지 지역 농협을 통해 순차적으로 공급될 예정이다.

심민 군수는 "보급종 신청 접수는 지역 감자 생산 기반을 강화하는 중요한 절차이다"며 "고품질 종자 확보가 다음 해 재배 성과에 큰 영향을 미치는 만큼, 필요한 농가에서는 기간 내 신청해 안정적으로 공급받기를 바란다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr



