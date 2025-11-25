넷마블 '나혼렙: 어라이즈' PC·콘솔 버전 글로벌 출시

콘솔게임 전투 조작감 극대화

엑스박스 PC·스팀서 구매 가능

넷마블은 신작 '나 혼자만 레벨업: 어라이즈 오버드라이브'를 글로벌 정식 출시했다고 25일 밝혔다.

넷마블 '나 혼자만 레벨업: 어라이즈 오버드라이브' 글로벌 출시. 넷마블 제공 AD 원본보기 아이콘

이 게임은 디앤씨미디어의 인기 웹소설·웹툰 '나 혼자만 레벨업'을 기반으로 한 PC·콘솔 액션 역할수행게임(RPG)이다. 이용자들은 최대 4인이 함께 플레이 가능한 협력 전투 콘텐츠를 비롯해 '성진우'가 군주화한 모습으로 펼치는 전투 등을 경험할 수 있다.

적의 공격을 막거나 튕겨내는 '가드'와 '패링', 스킬 간 연계성을 극대화하는 '체인 스매시' 등 콘솔 게임의 전투 조작감을 살리는 기능을 극대화한 것이 특징이다. 현재 엑스박스 PC와 스팀에서 4만6000원에 구매 가능하다.

자세한 내용은 공식 웹사이트와 스팀 페이지, 유튜브, 디스코드 등에서 확인할 수 있다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



