본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

IT·통합

넷마블 '나혼렙: 어라이즈' PC·콘솔 버전 글로벌 출시

노경조기자

입력2025.11.25 10:22

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

콘솔게임 전투 조작감 극대화
엑스박스 PC·스팀서 구매 가능

넷마블은 신작 '나 혼자만 레벨업: 어라이즈 오버드라이브'를 글로벌 정식 출시했다고 25일 밝혔다.


넷마블 '나 혼자만 레벨업: 어라이즈 오버드라이브' 글로벌 출시. 넷마블 제공

넷마블 '나 혼자만 레벨업: 어라이즈 오버드라이브' 글로벌 출시. 넷마블 제공

AD
원본보기 아이콘


이 게임은 디앤씨미디어의 인기 웹소설·웹툰 '나 혼자만 레벨업'을 기반으로 한 PC·콘솔 액션 역할수행게임(RPG)이다. 이용자들은 최대 4인이 함께 플레이 가능한 협력 전투 콘텐츠를 비롯해 '성진우'가 군주화한 모습으로 펼치는 전투 등을 경험할 수 있다.

적의 공격을 막거나 튕겨내는 '가드'와 '패링', 스킬 간 연계성을 극대화하는 '체인 스매시' 등 콘솔 게임의 전투 조작감을 살리는 기능을 극대화한 것이 특징이다. 현재 엑스박스 PC와 스팀에서 4만6000원에 구매 가능하다.


자세한 내용은 공식 웹사이트와 스팀 페이지, 유튜브, 디스코드 등에서 확인할 수 있다.




노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"언니, 여기 다 있어" 급하게 팔 잡아끌더니…'베트남 패키지' 필수코스 그곳엔 [짝퉁의공습]⑪ "언니, 여기 다 있어" 급하게 팔 잡아끌더니…'베... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"언니, 여기 다 있어" 팔 잡아끌더니…'베트남 패키지' 필수코스 그곳엔

'혈압·염증 뚝' 심장엔 파란불이지만…'혈당 경고등'도 함께 켠 음료

욕설·모욕 민원은 '무시가 답'…경찰, 하루 20건 즉시 종결

"스타벅스 또 난리났다"…'품절대란' 미니 텀블러 키링에 '5배' 되팔이 등장

500만개 팔린 중국산 '메롱바'…해외는 "천식 유발" 경고, 국내는?

'꽃할배' 이순재가 남긴 한국형 아버지상권위보다 책임이 앞섰다

SK그룹, 올 수출 120조원 전망…반도체 호조에 '역대 최대'

새로운 이슈 보기