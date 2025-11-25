정읍시립국악단, 30일 '잇다' 기획공연 연다

박애리·김준수·유태평양 출연

전북 정읍시립국악단이 오는 30일 오후 4시 정읍사예술회관에서 '잇다' 기획공연을 연다.

25일 정읍시립국악단에 따르면 이번 공연은 조용수 신임 단장 부임 이후 처음으로 열리며 전통과 현대, 예술과 시민을 연결하는 특별한 무대로 꾸며질 예정이다.

이번 '잇다' 기획공연은 제목 그대로 전통과 현대, 예술과 시민, 지역과 미래를 하나로 잇는다는 의미를 담고 있다. 이번 무대에는 정읍시립국악단 소속 창극부, 연주부, 무용부 단원 전원이 참여해 웅장하고 다채로운 예술적 역량을 뽐낸다.

특히 이번 공연에는 국악계에서 활발한 활동을 펼치며 대중적인 인기를 얻고 있는 소리꾼 박애리, 김준수, 유태평양 등이 객원 출연진으로 합류해 무대의 완성도를 한층 높였다.

공연 프로그램은 정읍시립국악단 무용부와 연주부의 화려한 오프닝으로 문을 연다. 이어 창극부의 구성진 '정읍아리랑'을 비롯해 박애리의 '사노라면', 김준수의 '어사출두', 유태평양의 '사철가' 등 관객들의 눈과 귀를 사로잡을 다채로운 레퍼토리가 준비돼 있다.

시 관계자는 "이번 공연은 전통의 계승과 현대적 감각이 어우러진 무대로, 전통예술의 깊이와 현대적 감성이 조화를 이룬 특별한 시간이 될 것이다"며 "시민들의 많은 관심과 관람을 당부드린다"고 말했다.





