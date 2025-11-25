TIGER 미국AI전력SMR ETF, 3주 만에 개인 누적 1000억 순매수

미래에셋자산운용은 'TIGER 미국AI전력SMR ETF'의 개인 누적 순매수가 1000억원을 돌파했다고 25일 밝혔다.

한국거래소에 따르면 24일 기준 TIGER 미국AI전력SMR ETF는 지난 4일 상장한 이후 개인 누적 순매수 규모는 1139억원으로 집계했다. 해당 ETF는 상장 당일 383억원의 개인 순매수가 몰렸다. 인공지능(AI) 투자 흐름이 AI 반도체에서 데이터센터, 전력 인프라까지 확장되며 꾸준한 자금이 유입돼 상장 약 3주 만에 1000억원을 넘어섰다.

TIGER 미국AI전력SMR ETF는 AI 데이터센터 확산에 따라 구조적으로 증가하는 전력 수요에 주목한 상품으로, 미국에 상장된 전력 인프라 핵심 기업 10종목에 집중 투자한다. 소형모듈원자로(SMR) 분야 대표 기업인 오클로와 뉴스케일파워를 중심으로, 데이터센터에 전력을 직접 공급할 수 있는 가스터빈 기업 GE버노바, 연료전지 기업 블룸에너지 등 AI 전력 밸류체인 전반에 투자할 수 있다.

TIGER 미국AI전력SMR ETF는 SMR 기반 전력 공급 모델 대표 주자들의 성장과 함께 수혜가 예상된다. ETF 최대 비중 편입 종목인 오클로는 첫 상업용 SMR 'Aurora' 프로젝트를 추진하고 있다. 최근 지멘스에너지와 발전·전력변환 시스템 공급 계약을 체결해 상업화 로드맵을 구체화했다. 미국 에너지부(DOE)와 핵 안전 설계 협약(NSDA) 체결로 사용후핵연료 재활용 기반 SMR 설계가 정부 안전 기준을 충족했다는 것을 확인받았다. 향후 DOE 소유의 아이다호 국립연구소(INL) 부지에 관련 시설을 구축할 예정이다.

최근 엔비디아가 시장 기대치를 웃도는 실적을 발표하며 AI 생태계의 성장 지속성에 대한 우려를 일정 부분 완화했으나 시장 변동성은 여전히 높다. AI 반도체 수요와 실적이 견조함을 확인함에 따라, 고도화된 AI 모델을 구동하기 위한 데이터센터 확장, 그리고 이 과정에서의 전력 수요 급증이 향후 중장기적으로 이어질 것으로 전망된다. 이는 반도체 사이클의 강세가 AI 인프라의 다음 단계인 전력 인프라 투자 수요로 이어질 수 있음을 시사한다.

미래에셋자산운용 김남호 글로벌ETF운용본부장은 "TIGER 미국AI전력SMR ETF를 통해 SMR 주도주와 AI 전력 인프라 핵심 기업에 효율적으로 투자할 수 있다"며 "AI 반도체 수요가 확인된 뒤 데이터센터 확장과 전력 수요 증가가 구조적으로 이어지는 만큼, AI 시대 전력 밸류체인에 대한 투자 기회는 더욱 뚜렷해지고 있다"고 말했다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>