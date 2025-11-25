시지바이오, 브라질 의료진 대상 K-에스테틱 술기 전파…중남미 시장 공략

바이오 재생의료 전문기업 시지바이오는 브라질 주요 피부과 전문의를 한국으로 초청해 '2025 시지바이오 VCP(Visiting Clinician Program)' 행사를 성공적으로 개최했다고 25일 밝혔다.

이번 프로그램은 브라질 현지 파트너사 '일리키아(ILIKIA)'와 협력해 진행된 글로벌 의료진 교육 세션으로, 브라질 주요 의료진 및 파트너 관계자 등 총 35명이 참석했다. 시지바이오는 해외 의료진에게 한국의 선진 미용성형 술기와 제품 활용법을 직접 배우는 기회를 제공함으로써, 남미 시장 내 자사 브랜드 경쟁력과 의료 네트워크를 한층 강화했다.

시지바이오는 브라질 주요 피부과 전문의를 한국으로 초청해 '2025 시지바이오 VCP(Visiting Clinician Program)' 행사를 진행하고 관계자들과 기념사진을 촬영하고 있다. 시지바이오

첫째 날, 목동 유앤아이의원 이규호 원장은 '미용성형 시술을 위한 칼슘 필러의 핵심 테크닉과 임상 통찰(CaHA Essentials for Aesthetic Practice: Key Techniques and Insights)'을 주제로 강연을 진행했다. 그는 페이스템 (칼슘하이드록시아파타이트 스킨부스터·현지 제품명 STIIM)을 활용한 해부학적 접근과 주입 테크닉을 상세히 설명하며, 실제 시술 과정을 라이브로 시연했다.

둘째 날, 강남 헤라성형외과의원 김종선 원장과 이종훈 원장은 '히알루론산·칼슘 필러 병용 시술의 핵심 테크닉과 임상 통찰(HA & CaHA Essentials for Aesthetic Practice: Key Techniques and Insights)' 교육을 진행했다. 두 원장은 페이스템과 에일린(히알루론산 필러·현지 제품명 UP)을 병용한 복합 시술법을 선보였으며, 실제 임상에서의 적용 전략과 시술 노하우를 공유했다.

이번 브라질 의료진 대상 VCP 행사는 시지바이오의 페이스템과 에일린 제품을 실제로 사용 중인 핵심 글로벌 의료진을 대상으로 한 심화 실습형 프로그램이다. 참가자들은 콜라겐 생성을 유도하는 페이스템의 작용 원리와 에일린의 볼륨 보정 효과를 결합한 복합 시술법을 집중적으로 익히며, 한국형 미용성형 기술의 정밀성과 자연스러움을 동시에 체험했다.

한편, 국내와 인도네시아에서는 CaHA 스킨부스터 및 HA필러가 '디클래시(DCLASSY)' 브랜드명으로 유통되고 있다. 시지바이오는 이번 프로그램을 계기로 브라질 내 의료 네트워크와의 협력 관계를 강화하고, 남미 미용성형 시장 확장을 본격화할 계획이다.

유현승 시지바이오 대표는 "브라질 의료진이 직접 참여해 학습한 이번 프로그램은 자사의 페이스템과 에일린 제품의 임상적 가치와 한국 미용의료 기술의 우수성을 동시에 입증할 수 있었던 의미 있는 자리였다"며 "브라질을 거점으로 중남미 전역에 시지바이오의 바이오 재생의료·에스테틱 기술을 확산해 나가겠다"고 말했다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr



