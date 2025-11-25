본문 바로가기
배민, '배민장보기페스타' 개최…최대 60% 할인

이성민기자

입력2025.11.25 10:07

인기 상품 10종 할인…쿠폰팩 무제한 지급
3만원 이상 주문 시 모든 브랜드 무료배달

배달의민족 운영사 우아한형제들은 배민의 즉시배달 장보기 서비스 배민B마트를 비롯해 국내 주요 유통 브랜드 5곳과 함께 할인혜택·무료배달 등 혜택을 제공하는 '배민장보기페스타'를 개최한다고 25일 밝혔다.

배달의민족 운영사 우아한형제들은 24일부터 '배민장보기페스타'를 개최한다고 밝혔다. 우아한형제들

배민장보기페스타에는 현재 배민 장보기·쇼핑에 입점한 다양한 브랜드들이 함께한다. 이마트, GS더프레시, 홈플러스, 이마트에브리데이, 홈플러스익스프레스 등 국내 주요 유통 브랜드와 더불어 배민B마트까지 참여해 배민 앱 내 '장보기·쇼핑' 탭에서 브랜드별 인기 상품을 한눈에 비교하고 바로 주문할 수 있다.


배민B마트에서는 이번 프로모션을 기념해 계란, 삼겹살, 감귤 등 인기 상품 10종을 엄선해 최대 60% 할인된 가격에 판매한다.

아울러 모든 마트 브랜드에서 무제한 개별 쿠폰팩을 증정할 예정이다. 각 브랜드에서 제공되는 쿠폰팩은 최소 7000원에서 최대 1만7000원에 달하며 이벤트 페이지에서 횟수에 상관없이 쿠폰팩을 받아 사용할 수 있다. 모든 브랜드에서 행사 기간 동안 3만원 이상 주문 시 무료배달 혜택을 무제한 제공한다.


이효진 우아한형제들 커머스부문장은 "배민장보기페스타를 통해 더 많은 고객이 합리적인 가격과 즉시배달의 편리함을 동시에 경험하길 바란다"고 했다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

