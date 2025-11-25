[포토] 가을비에 떨어진 낙엽

가을비가 내리고 있는 25일 서울 중구 덕수궁 돌담길에서 직장인들이 낙엽을 밟으며 출근길에 오르고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>