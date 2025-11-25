네오위즈 '국제 표준 전산언어 재무공시 우수법인' 선정

재무정보 투명성·투자자 신뢰 강화 기여

네오위즈는 '2025 국제 표준 전산언어(XBRL) 재무 공시 우수법인'에 선정됐다고 25일 밝혔다.

박아람 네오위즈 공시 담당(오른쪽)과 이승우 금융감독원 부원장보이 지난 20일 'XBRL 재무공시 우수법인 감사장 수여식'에서 기념촬영을 하고 있다. 네오위즈 제공

XBRL은 기업 재무 정보를 국제적으로 표준화 데이터 구조로 디지털화하는 전산 언어다. 기업마다 다른 재무 양식을 일원화해 정보 보고·분석 등을 용이하게 한다.

금융감독원은 매년 국제 표준 데이터 기반 XBRL을 모범적으로 수행한 기업을 선정하고 있다. 네오위즈는 XBRL 기반 재무 공시를 정확·신속하게 제공해 국내외 투자자 정보 접근성을 높이고, 국내 자본시장의 국제화와 투명성 제고에 기여한 공로를 인정받은 것으로 전해졌다.

앞서 네오위즈는 '2024년 코스닥 공시우수법인'에도 선정된 바 있다. 또 2023년 9월부터 영문 재무 공시를 자발적으로 제공해 외국인 투자자의 정보 접근성을 강화했다. 글로벌 투자자 기반 확대와 공시 신뢰도 제고를 위한 노력의 일환이라고 네오위즈는 설명했다.

네오위즈 관계자는 "XBRL 기반 재무 공시는 투명한 정보 제공과 투자자 신뢰 확보에 중요한 역할을 한다"며 "앞으로도 글로벌 기준에 부합하는 공시 체계 강화와 투자자 친화적 환경을 구축해 나가겠다"고 말했다.





노경조 기자



