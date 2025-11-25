에임드바이오 "청약 증거금 15조…올해 최대 IPO"

ADC(항체-약물 접합체) 전문 바이오기업 에임드바이오는 코스닥 상장을 위한 일반 청약에서 1736.8대 1의 경쟁률을 기록하며 수요예측에 이어 일반 청약에서도 성공적인 청약 결과를 이어갔다고 25일 밝혔다.

미래에셋증권에 따르면 지난 21일부터 24일까지 진행된 일반투자자 청약에서 약 43만8000건의 청약이 접수됐다. 약 15조3552억원의 청약 증거금이 몰려 올해 코스닥 공모기업 중 최대 규모를 기록했다.

에임드바이오는 앞서 진행된 기관투자자 대상 수요예측에서 공모가를 밴드 최상단인 1만1000원에 확정했다. 또한 전체 확약 비율이 80.2%로, 이 중 3개월 이상 장기 확약 비중이 50%를 넘어섰다.

한편 에임드바이오는 미국 바이오헤이븐과 독일 베링거인겔하임을 대상으로 ADC 후보물질 초대형 기술이전에 성공했다.

또한 SK플라즈마와 핵심 파이프라인 공동개발 및 라이선스 계약을 체결했다. 삼성바이오로직스와 'ADC 툴박스 프로그램' 공동개발 파트너로 참여해, 비상장 단계에서만 총 3조원 이상의 기술이전 및 공동개발 계약을 달성했다.





