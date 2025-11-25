본문 바로가기
에임드바이오 "청약 증거금 15조…올해 최대 IPO"

정동훈기자

입력2025.11.25 09:48

ADC(항체-약물 접합체) 전문 바이오기업 에임드바이오는 코스닥 상장을 위한 일반 청약에서 1736.8대 1의 경쟁률을 기록하며 수요예측에 이어 일반 청약에서도 성공적인 청약 결과를 이어갔다고 25일 밝혔다.

에임드바이오 "청약 증거금 15조…올해 최대 IPO"
미래에셋증권에 따르면 지난 21일부터 24일까지 진행된 일반투자자 청약에서 약 43만8000건의 청약이 접수됐다. 약 15조3552억원의 청약 증거금이 몰려 올해 코스닥 공모기업 중 최대 규모를 기록했다.


에임드바이오는 앞서 진행된 기관투자자 대상 수요예측에서 공모가를 밴드 최상단인 1만1000원에 확정했다. 또한 전체 확약 비율이 80.2%로, 이 중 3개월 이상 장기 확약 비중이 50%를 넘어섰다.

한편 에임드바이오는 미국 바이오헤이븐과 독일 베링거인겔하임을 대상으로 ADC 후보물질 초대형 기술이전에 성공했다.


또한 SK플라즈마와 핵심 파이프라인 공동개발 및 라이선스 계약을 체결했다. 삼성바이오로직스와 'ADC 툴박스 프로그램' 공동개발 파트너로 참여해, 비상장 단계에서만 총 3조원 이상의 기술이전 및 공동개발 계약을 달성했다.




정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr
