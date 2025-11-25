본문 바로가기
식약처, 자료보호 기간 종료 의약품 특허정보 공개

최태원기자

입력2025.11.25 09:32

향후 3년 내 자료보호·재심사 종료 대상 507개 품목

식품의약품안전처는 국내 후발의약품의 개발 전략 수립에 도움을 주기 위해 자료보호 및 의약품 재심사 기간이 향후 3년 내 종료되는 507개 품목에 대한 식약처 의약품 특허목록에 등재된 특허정보를 공개한다고 25일 밝혔다.

식품의약품안전처

식품의약품안전처

공개되는 등재 특허정보는 자료보호 및 재심사 종료 품목의 제품명, 업체명, 주성분, 종료일, 등재 특허 유무, 등재 특허번호, 등재 특허 만료일, 생산·수입 실적 등이다.


자료보호 및 재심사 대상 의약품에 대한 후발의약품의 품목허가 신청은 해당 기간이 종료된 이후에 가능하다. 업체는 제품 개발을 위한 특허 회피전략 또는 특허 무효전략 수립 시 공개 정보를 활용할 수 있다.

특히 펙수프라잔 제제, 보툴리눔 제제 등 생산·수입실적 상위 각 5개 품목에 대해서는 등재특허 정보 외에 해당 성분 관련 미등재된 특허정보를 추가로 제공한다.


식약처는 이번 정보 제공이 국내 후발의약품의 시장 활성화에 도움을 줄 것으로 기대하며, 앞으로도 국내 의약품의 안정적 공급 환경을 조성하기 위해 노력할 예정이다.




최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr
