"유통·금융으로 상생 범위 확장"…2025 동반성장 주간 기념식

동반성장 유공 포상식도 열려

은탑산업훈장에 엄재훈 삼성전자 부사장

대기업과 중소기업 간 동반성장을 독려하고 탁월한 상생 활동을 벌인 개인과 단체에 상을 수여하기 위한 행사가 개최됐다.

한성숙 중소벤처기업부 장관(왼쪽에서 네 번째)이 25일 서울 영등포구 중소기업중앙회에서 열린 '2025 동반성장 주간 기념식'에서 이달곤 동반성장위원장(왼쪽에서 다섯 번째)을 비롯한 참석자들과 퍼포먼스를 하고 있다. 중기부 AD 원본보기 아이콘

25일 중소벤처기업부는 동반성장위원회와 함께 서울 영등포구 중소기업중앙회에서 '2025 동반성장 주간 기념식'을 개최했다고 밝혔다. 동반성장 주간 기념식은 대기업과 중소기업의 동반성장을 독려하고 상생협력에 대한 국민적 이해와 관심을 높이고자 마련된 행사로, 2004년부터 매년 열리고 있다.

한성숙 중기부 장관은 격려사를 통해 "지난 20여년간 정부는 현장과의 긴밀한 소통을 통해 상생협력 문화 확산에 큰 노력을 기울여 왔으며, 민간기업 또한 이에 적극적으로 호응해 크게 기여해줬다"며 "앞으로 중기부는 제조업 중심의 수·위탁거래 관계를 넘어, 유통 플랫폼, 금융 등으로 상생협력의 범위를 확대하고, 협력사는 물론 비협력사·창업기업·소상공인 등 다양한 주체 간 협력을 통해 상생협력을 확산해 나갈 것"이라고 말했다.

동반위 이달곤 위원장은 환영사에서 "동반성장은 기업 활동 전 과정에 참여하는 다양한 주체를 협력 파트너로 인식하고 서로의 성장 기반을 강화하는 핵심 가치"라며 "상생의 외연을 더욱 확장해 기업 경쟁력은 물론 산업 생태계 전체의 역량을 함께 키워나가야 한다"고 강조했다.

한성숙 중소벤처기업부 장관이 25일 서울 영등포구 중소기업중앙회에서 열린 '2025 동반성장 주간 기념식'에서 격려사를 하고 있다. 중기부 원본보기 아이콘

이날 기념식에서는 대·중소기업 동반성장 유공 포상식도 진행됐다. 동반성장 유공 포상은 상생협력기금 출연, 성과공유제 확산, 상생형 R&D 및 스마트공장 구축 지원, 해외 동반 진출 등 다양한 동반성장 활동에 탁월한 공적이 있는 개인 또는 단체에 수여되는 상이다.

은탑산업훈장은 엄재훈 삼성전자 부사장에게 돌아갔다. 엄재훈 부사장은 삼성전자 상생협력센터장으로서 상생협력기금 출연 및 지원, 상생형 스마트공장 구축 지원, 납품 대금 연동제 확산 노력, 상생 결제 시스템 확대 등 상생협력 정책을 총괄하며 중소기업 경쟁력 제고와 양극화 해소에 기여했다.

동탑산업훈장은 김종백 대진기계공업 대표가 받았다. 김 대표는 상생 협력형 R&D를 통한 대기업-중견기업-중소기업 간 기술 협력모델 구축에 기여한 점을 높이 평가받았다. 일본 수입에 의존하고 있는 EV(전기차)용 이차전지 파우치를 기업 간 상생협력을 통해 국산화하고 공정 개발로 기술 경쟁력을 확보하는 등 이차 전지 산업 발전에 기여한 점이 고려됐다.

산업포장은 박성철 롯데백화점 대외협력부문장이 받았다. 박 부문장은 롯데백화점의 동반성장 전략을 총괄하며 동반성장 프로그램과 성과공유제 운영, 협력사 기술 보호 지원 및 ESG 지원 등 유통 분야 상생협력 전반에 기여했다. 중소 파트너사와의 소통 강화를 위한 지속적인 워크숍 기획, 협력사 임직원 대상 업무 역량 강화 교육 프로그램 운영 등 상생 모델 구축에 힘쓴 점도 인정받았다.

중기부는 동반성장 주간 기념식 행사를 시작으로 동반성장 문화 확산을 위한 후속 행사를 진행한다. 오는 27일에는 '성과공유제 우수사례 발표회'를, 다음 달 4일에는 '상생 결제 확산의 날'과 '납품 대금 연동 우수기업 포상식'을 개최할 예정이다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



