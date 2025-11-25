파주장단콩축제, 총매출액 32억원 달성…방문객 큰 호응 속 성료

파주농업 경쟁력 입증

경기 파주시는 지난 21일 개최된 제29회 파주장단콩축제가 파주농업의 경쟁력을 뚜렷하게 보여주며 총매출액 약 32억원으로 성공적으로 마무리됐다고 25일 밝혔다.

지난 21일 개최된 제29회 파주장단콩축제가 파주농업의 경쟁력을 뚜렷하게 보여주며 총매출액 약 32억원으로 성공적으로 마무리됐다. 파주시 제공 AD 원본보기 아이콘

올해 축제는 '청정파주, 장단맞춰 알콩달콩'을 주제로, 지역 농산물의 우수성을 알리고 방문객이 직접 참여해 즐기는 농업·문화 예술 축제로 자리매김했다는 평가를 받았다.

이번 축제는 장단콩을 주제로 마당극과 거리극, 시민참여형 가요제, 청소년 '랜덤 플레이 댄스' 등 방문객 참여 중심의 프로그램으로 기획됐다. 방문객들은 올해 수확한 농산물과 장단콩 가공품을 구매하고, 장단콩 전시관에서 농업 문화를 배우는 등 다채로운 활동을 즐겼다. 또한, 콩튀기·콩타작 체험, 꼬마메주 만들기 등 체험 프로그램은 방문객들의 큰 호응을 얻었다.

특히 무료 배달 및 반값 택배 서비스, 장보기 밀차(쇼핑 카트) 대여 등 다양한 편의 서비스를 제공해 방문객들이 짐 걱정 없이 축제를 자유롭게 즐길 수 있도록 했다.

시민들이 지난 21일 개최된 제29회 파주장단콩축제에서 꼬마메주 만들기 체험행사를 하고 있다. 파주시 제공 원본보기 아이콘

김경일 파주시장은 "장단콩축제는 지역 특산물의 가치를 알리고 판매하는 자리이자, 농업의 가치를 공유하고 농촌의 생명력을 나누는 축제"라며 "내년에 30주년을 맞는 장단콩축제에도 많은 관심과 방문을 부탁드린다"라고 말했다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>