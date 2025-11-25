본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

파주장단콩축제, 총매출액 32억원 달성…방문객 큰 호응 속 성료

이종구기자

입력2025.11.25 09:05

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

파주농업 경쟁력 입증

경기 파주시는 지난 21일 개최된 제29회 파주장단콩축제가 파주농업의 경쟁력을 뚜렷하게 보여주며 총매출액 약 32억원으로 성공적으로 마무리됐다고 25일 밝혔다.

지난 21일 개최된 제29회 파주장단콩축제가 파주농업의 경쟁력을 뚜렷하게 보여주며 총매출액 약 32억원으로 성공적으로 마무리됐다. 파주시 제공

지난 21일 개최된 제29회 파주장단콩축제가 파주농업의 경쟁력을 뚜렷하게 보여주며 총매출액 약 32억원으로 성공적으로 마무리됐다. 파주시 제공

AD
원본보기 아이콘

올해 축제는 '청정파주, 장단맞춰 알콩달콩'을 주제로, 지역 농산물의 우수성을 알리고 방문객이 직접 참여해 즐기는 농업·문화 예술 축제로 자리매김했다는 평가를 받았다.


이번 축제는 장단콩을 주제로 마당극과 거리극, 시민참여형 가요제, 청소년 '랜덤 플레이 댄스' 등 방문객 참여 중심의 프로그램으로 기획됐다. 방문객들은 올해 수확한 농산물과 장단콩 가공품을 구매하고, 장단콩 전시관에서 농업 문화를 배우는 등 다채로운 활동을 즐겼다. 또한, 콩튀기·콩타작 체험, 꼬마메주 만들기 등 체험 프로그램은 방문객들의 큰 호응을 얻었다.

특히 무료 배달 및 반값 택배 서비스, 장보기 밀차(쇼핑 카트) 대여 등 다양한 편의 서비스를 제공해 방문객들이 짐 걱정 없이 축제를 자유롭게 즐길 수 있도록 했다.

시민들이 지난 21일 개최된 제29회 파주장단콩축제에서 꼬마메주 만들기 체험행사를 하고 있다. 파주시 제공

시민들이 지난 21일 개최된 제29회 파주장단콩축제에서 꼬마메주 만들기 체험행사를 하고 있다. 파주시 제공

원본보기 아이콘

김경일 파주시장은 "장단콩축제는 지역 특산물의 가치를 알리고 판매하는 자리이자, 농업의 가치를 공유하고 농촌의 생명력을 나누는 축제"라며 "내년에 30주년을 맞는 장단콩축제에도 많은 관심과 방문을 부탁드린다"라고 말했다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"언니, 여기 다 있어" 급하게 팔 잡아끌더니…'베트남 패키지' 필수코스 그곳엔 [짝퉁의공습]⑪ "언니, 여기 다 있어" 급하게 팔 잡아끌더니…'베... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"언니, 여기 다 있어" 팔 잡아끌더니…'베트남 패키지' 필수코스 그곳엔

"회사원과는 하늘과 땅 차이" "수입 3배까지 높여"…부자 옆으로 갑니다

500만개 팔린 중국산 '메롱바'…해외는 "천식 유발" 경고, 국내는?

"태권도가 닌자 훈련?"…캐나다 유명 스포츠 채널 표기 논란

반크 " 韓 종이접기, 日 오리가미와 달라…고유 명칭 전 세계 알릴 것"

'대발이 아버지' 이순재씨 별세91세까지 현역 배우로

김치 해외 수출기록 또 경신…최대 무역국 일본은 '역성장'

새로운 이슈 보기