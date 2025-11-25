본문 바로가기
줄어드는 조합원…중기중앙회, 협동조합 활성화 방안 모색

이성민기자

입력2025.11.25 10:00

정책연구포럼서 협동조합 성장 정체 해소 논의
"합병·네트워크 강화 등 협력 확대 필요"

중소기업중앙회는 25일 서울 여의도 중소기업중앙회에서 '중소기업협동조합의 조합원 증대 방안'을 주제로 정책연구포럼을 개최했다고 밝혔다.


이번 포럼은 산업구조 변화 등으로 조합원 감소 등 협동조합의 양적성장이 정체되는 상황에서 규모화와 전문화를 통한 활성화 정책 방향과 대안을 모색하기 위해 마련됐다.

줄어드는 조합원…중기중앙회, 협동조합 활성화 방안 모색
포럼에서는 장종익 한국협동조합학회 학회장, 홍재범 부경대 교수, 유한나 한신대 교수의 '중소기업협동조합의 조합원 증대 방안'에 대한 주제발표가 진행됐다. 이후 학계·연구계·협동조합 전문가들의 협동조합 규모 확대 전략에 대한 토론이 이어졌다.

장종익 학회장은 "그동안의 중소기업 정책이 업종보다 제품 위주, 중소기업 간 협력보다 경쟁 위주로 집행되면서 협동조합도 세분화가 심화됐다"고 진단했다. 그러면서 "협동조합 간 합병, 네트워크 경쟁력 제고 등으로 업종의 대표성을 강화하면서 중소기업 간 협력과 연대를 촉진하는 방향으로 정책이 추진돼야 한다"며 원자재구매, 인력, 공동 연구개발(R&D) 등 협동조합의 백오피스(Back-Office) 기능을 개발해야 한다"고 덧붙였다.


이번 포럼을 주최한 윤위상 중소기업협동조합연구소장은 "협동조합의 공동사업 활성화는 조합사업의 이용률을 높여 조합원 증대로 이어지고 이는 업종 전체의 경쟁력 제고와 지방소멸 위기 극복에도 도움이 될 것"이라며 "많은 중소기업이 참여하는 공동사업 모델 개발과 정부 및 지자체 등의 지원이 뒷받침되어 선순환 구조를 만들어 가야 한다"고 말했다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
