성북구, ‘대한민국 지자체 홍보대상’ 종합대상

김민진기자

입력2025.11.25 07:54

독립·민주화 역사 영상 콘텐츠 호평

서울 성북구(구청장 이승로)가 지역의 역사·문화 자원을 현대적으로 재해석한 홍보 콘텐츠로 ‘제2회 대한민국 지자체 홍보대상’에서 종합대상을 받았다. 이 행사는 한국미디어영상진흥원이 주관하며, 전국 228개 기초자치단체를 대상으로 우수 영상 홍보 콘텐츠를 선정하는 자리다.

이승로 성북구청장(오른쪽 네 번째)과 관계자들이 수상 후 기념 촬영을 하고 있다. 성북구 제공.

이승로 성북구청장(오른쪽 네 번째)과 관계자들이 수상 후 기념 촬영을 하고 있다. 성북구 제공.

성북구는 이번 수상에서 독립·민주화의 도시 정체성을 영상 콘텐츠로 구현해 지역 브랜드 가치를 높였다는 평가를 받았다. 구는 ‘저항 항쟁의 역사-대한독립 민주화 이야기’를 주제로 종암동의 유래, 이육사 선생의 삶과 문학, 독립운동 관련 역사, 우리나라 최초의 라면 공장과 국내 첫 현대식 아파트의 등장 등 다양한 역사·문화 요소를 현대적 시선으로 재구성해 하나의 서사로 엮었다.


행사 주최 측은 “성북구의 콘텐츠는 지역 고유의 역사적 자원을 미래 세대와 연결하는 설득력 있는 스토리텔링을 보여줬다”며 “지자체 홍보의 새로운 방향성을 제시한 모범 사례”라고 평가했다.

성북구는 “앞으로도 성북구의 특별한 역사와 시민의 목소리를 국내외에 널리 알릴 수 있도록 다양한 홍보 콘텐츠 개발에 힘쓰겠다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr
