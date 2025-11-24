[포토] 헌법존중 정부혁신 TF 간담회서 밝게 웃는 김민석 총리

김민석 국무총리가 24일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 헌법존중 정부혁신 TF 간담회에 참석, 발언 후 활짝 웃고 있다. 지난 21일부터 12·3 비상계엄과 관련해 공직자들의 불법 행위 가담 여부를 조사할 '헌법존중 정부혁신 TF'가 본격 가동되고 있다.







