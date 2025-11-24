본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

희망브리지, 공식 캐릭터 '희망프렌즈' 홍보대사 위촉

이경호기자

입력2025.11.24 14:31

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
신훈 희망브리지 사무총장이 공식 캐릭터 '희망프렌즈'를 희망대사로 위촉하고 기념촬영 하고 있다. 희망브리지

신훈 희망브리지 사무총장이 공식 캐릭터 '희망프렌즈'를 희망대사로 위촉하고 기념촬영 하고 있다. 희망브리지

AD
원본보기 아이콘

희망브리지 전국재해구호협회(회장 임채청)는 희망브리지 공식 캐릭터 '희망프렌즈'를 협회의 홍보대사인 '희망대사'로 위촉했다고 24일 밝혔다.


희망프렌즈는 기부자의 선한 마음을 담아 재난 피해 이웃의 일상을 지키고 어려움을 겪는 사람들에게 희망을 전하는 수호천사 콘셉트의 캐릭터다. 희망브리지는 희망프렌즈를 통해 재난과 관련한 메시지를 보다 쉽고 친근하게 전달할 계획이다.

협회는 앞으로 희망프렌즈와 함께 ▲재난안전 캠페인 ▲모금 캠페인 연계 ▲사회관계망서비스(SNS) 카드뉴스·유튜브 숏폼 등 디지털 콘텐츠 제작 ▲굿즈 ▲대국민 커뮤니케이션 등 다양한 영역에서 활동을 펼칠 예정이다.


희망브리지 신훈 사무총장은 "희망프렌즈는 희망브리지의 가치를 가장 친근하게 보여줄 수 있는 얼굴"이라며 "국민이 재난과 안전 문제를 더 가까이 느끼고 행동할 수 있도록 다양한 활동을 전개하겠다"고 말했다.




이경호 기자 gungho@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"내년 분위기 심상치 않다"…강북에서 먼저 나타난 전세 공급 절벽[부동산AtoZ] "내년 분위기 심상치 않다"…강북에서 먼저 나타난... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

채소와 과일 자주 먹었더니…"건강에 오히려 독" 충격적인 연구 결과

외식 1.5만원 시대, 직장인이 선택한 '5천원 점심'

10.9초만에 시속 200㎞… 엑셀 밟은 세계 톱 드라이버도 '깜놀'

"국정원 업무보고 간 尹, 폭탄주 마시고 경호원에 업혀 나와"

"월 1200만원 '턱턱' 받아가네" 의원 수 너무 많아…'DOGE' 가동 앞둔 日

'최대 10억 지급' 은행권 희망퇴직…정년 연장 소식에 안 할래

이 대통령, 美구금 피해자들에 편지…"같은 일 반복되지 않도록 요구"

새로운 이슈 보기