본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

세종포천고속도로 오포(포천)IC 출구 방향 27일 일시 전면 차단

이종구기자

입력2025.11.24 10:54

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

톨게이트 융설 포장 하자보수공사
27일 오전 7시부터 오후 5시까지
10시간 교통 통제 예정…우회 당부

한국도로공사 서울경기본부는 세종포천고속도로 오포(포천) 나들목(IC) 출구 방향의 안전성과 주행 쾌적성 향상을 위해 오는 27일(목) 오전 7시부터 오후 5시까지 10시간 동안 전면 차단한다고 24일 밝혔다.

인근 휴게소 및 졸음쉼터 안내도. 한국도로공사 서울경기본부 제공

인근 휴게소 및 졸음쉼터 안내도. 한국도로공사 서울경기본부 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 교통 제한은 오포(포천) 톨게이트(TG) 진출부의 융설 포장(눈 녹이는 포장) 손상에 따른 하자보수공사를 시행하기 위한 불가피한 조치이다. 차단은 공사 시작 시각부터 종료 시각까지 10시간 동안 유지된다.


도공은 고속도로 이용객의 불편을 최소화하기 위해 공사 기간 동안 한국교통방송(TBN)과 EX-교통방송, 도로전광표지판(VMS), 고속도로 교통정보 앱 등을 통해 교통상황과 우회도로 정보를 실시간으로 제공할 방침이다.

운전자들은 오포(포천)IC 출구 이용이 불가능하므로 인근 나들목인 광남 나들목이나 북용인 나들목 등을 이용하여 우회해 줄 것을 당부했다.


한국도로공사 관계자는 "공사로 인해 고객 불편이 예상되지만, 장기적으로는 주행 쾌적성과 안전성이 크게 향상될 것"이라며 "공사 구간에서 서행해 주시고 출발 전 교통상황을 확인한 뒤 우회도로를 이용해 주시길 부탁드린다"고 말했다.




의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"점심 5천원이면 된대" 다시 몰린다…외식 '1.5만원' 시대 효자 메뉴 "점심 5천원이면 된대" 다시 몰린다…외식 '1.5만... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"점심 5천원이면 된대" 다시 몰린다…외식 '1.5만원' 시대 효자 메뉴

사과·감자·시금치 몸에 좋다더니…"건강에 오히려 독" 美 연구진 충격 발표

"국정원 업무보고 간 尹, 폭탄주 마시고 경호원에 업혀 나와"

"월 1200만원 '턱턱' 받아가네" 의원 수 너무 많아…'DOGE' 가동 앞둔 日

평양엔 샤넬·모피 넘치는데, 서민은 난방도 사치…北 극단적 양극화

"10억 준대도 망설이나"…올해는 '주춤'한다는 희망퇴직, 왜

트럼프, 우크라·유럽에 "감사할 줄 모른다" 비난…美 평화안 수용 난색에 '불만'

새로운 이슈 보기