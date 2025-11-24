한국장학재단－美 존스홉킨스대학 업무협약 체결…글로벌 핵심인재 양성

한국장학재단(이사장 배병일)은 세계 최우수 연구 중심대학인 미국 존스홉킨스대학(Johns Hopkins University)과 업무협약(MOU)을 체결하고, 대한민국 미래를 이끌 글로벌 핵심 인재 양성을 위한 협력을 확대한다고 24일 밝혔다.

이번 협약은 글로벌 인재육성이 국가경쟁력을 좌우하는 시대적 변화와 새 정부의 AI·과학기술 인재양성 기조에 발맞춰 추진됐다.

한국장학재단은 세계 최우수 이공계 인재를 육성하는 대통령과학장학금과 저소득층 우수고등학생의 해외유학을 지원하는 드림장학금을 통해 우수 인재들이 글로벌 무대에서 성장할 수 있는 기회를 제공해 왔다.

최근에는 단순한 장학금 지원을 넘어 장학생들의 글로벌 대학 진학 가능성을 높이고, 현지 적응과 성장을 지원할 수 있는 방안을 지속적으로 모색해 왔고, 그 일환으로 지난 8월 미국 출장을 통해 존스홉킨스대학을 방문했다.

한국장학재단 배병일 이사장은 방문기간 중 재단 장학생의 대표성 및 우수성을 적극적으로 알렸고, 존스홉킨스대학에서도 재단 장학생 유치와 한·미간 우수인재 교류에 적극 협력하고자 하는 의사를 밝힘으로서 이번 협약이 추진될 수 있게 되었다.

양 기관은 이번 협약을 통해 재단 해외장학생의 존스홉킨스대학 진학 확대, 존스홉킨스 대학의 세계적 수준의 연구인력과 대한민국 우수인재 간 멘토링 및 연구협력, 글로벌 네트워크를 활용한 공동 프로그램 추진 등 다양한 분야에서 협력할 계획이다.

특히, 존스홉킨스대학의 세계 최고 수준의 과학기술 연구 환경과 대한민국 우수 인재가 재단을 통해 연결됨으로써 AI시대에 한·미 간 과학기술 인재교류가 활성화될 것으로 기대된다.

한국장학재단 배병일 이사장은 "이번 존스홉킨스대학과의 업무협약이 대한민국의 글로벌 인재 양성 토대를 강화화는 계기가 되길 바라며, 앞으로도 재단 장학생들이 글로벌 인재로 성장하는데 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





