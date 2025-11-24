컬리, 내달 홀리데이 푸드페스타…얼리버드 최대 25% 할인

12월 18~21일 코엑스 마곡 전시장서 개최

'홀리데이 만찬' 콘셉트

신선·가공·웰빙 등160여개 브랜드 참여

셰프 쿠킹쇼 등 '오감 체험' 부스 운영

컬리는 다음 달 18일부터 21일까지 서울 강서구 코엑스 마곡 전시장에서 '컬리푸드페스타 2025'를 개최한다고 24일 밝혔다.

이번 행사는 '모두를 위한 컬리스마스(Merry Kurlysmas for all)'라는 슬로건 아래 컬리가 제안하는 '홀리데이 만찬(Kurly's Holiday Table)' 콘셉트로 기획됐다. 108개 파트너사의 160여개 브랜드가 참여해 각 사가 준비한 크리스마스 테이블을 선보인다.

행사장은 신선과 축수산, 간편식, 그로서리, 건강식, 디저트, 음료·간식 등 총 7개 구역으로 구성된다. 미식의 향연을 오감으로 즐길 수 있는 셰프 테이블과 라이스 테이블, 드림 테이블 등 특별한 체험 공간도 준비했다. 셰프 테이블에서는 이연복, 정지선, 정호영 등 국내 대표 셰프 12인의 '쿠킹쇼'를 만날 수 있다. 라이스 테이블에서는 컬리가 큐레이션 한 쌀을 활용한 도슨트와 테이스팅이 진행되고, 드림 테이블에서는 음식 소품으로 나만의 테이블을 만들어보는 체험을 즐길 수 있다.

컬리푸드페스타 2025 티켓은 다음 달 1일 오전 11시부터 판매를 시작한다. 1차 얼리버드는 컬리멤버스 회원만 구매 가능하며 25% 할인가로 다음 달 3일까지, 누구나 구매 가능한 2차 얼리버드는 4일부터 10일까지 15% 할인된 가격에 구매할 수 있다.

서귀생 컬리 상품마케팅 본부장은 "컬리와 160여개 F&B(식음) 브랜드가 준비한 이번 페스타를 통해 따뜻한 연말연시를 보내기를 바란다"고 전했다.





