부산보훈청, ‘PR인의 날’서 ‘이달의 문장’ 인증패 받아

조충현기자

2025.11.24 09:26

광복 80년 “우리는 80년 전의 바람, 그들의 바람 속에 살고 있습니다”

부산지방보훈청(청장 이남일)이 최근 서울 소피텔 앰배서더에서 열린 '2025 PR인의 날' 행사에서 한국PR협회가 선정한 '2025년 8월 이달의 문장' 인증패를 수상했다.


한국PR협회가 주관하고 지난 21일 열린 한국PR대상은 올해로 33회를 맞아, 국내 대표 PR 어워드로 자리매김하고 있다. PR 산업 저변 확장과 공공·민간 홍보 활동의 질적 향상을 목표로 다양한 분야에서 우수 사례를 선정해 시상하고 있다.

이번에 '이달의 문장'으로 인증된 문구는 동서대학교 광고홍보학과 '몽땅'팀과 부산지방보훈청이 공동 제작한 광복 80년 홍보영상에 담긴 메시지 "우리는 80년 전의 바람(風), 그들의 바람(願) 속에 살고 있습니다"이다. 이 문장은 국민에게 울림과 공감을 준 사회적 메시지로 평가돼 인증 대상에 올랐다.


부산지방보훈청은 이번 수상 이후에도 MZ세대와 국민이 함께 공감할 수 있는 보훈 메시지 전달을 위해 동서대학교 광고홍보학과와 지속적으로 협업을 이어오고 있다. '턴 투워드 부산' 홍보영상 '고개 숙인 이유' 제작 등 다양한 프로젝트를 공동 진행하며 참신한 관점과 보훈 가치의 결합을 시도하고 있다.


부산지방보훈청 관계자는 "광복 80년의 의미를 담은 문장이 전국적으로 호응을 얻고 인증패 수상으로 이어져 매우 뜻깊게 생각한다"며 "진정성 있는 메시지를 완성해준 학생들과 이번 성과를 인정해준 한국PR협회에 깊이 감사드린다"고 전했다. 이어 "세대가 함께 기억하고 공감하는 보훈문화를 확산하기 위해 다양한 협력과 창의적인 소통을 이어가겠다"고 덧붙였다.

협회 관계자가 한국pr대상 시상식서 이달의 문장을 소개하고 있다.

협회 관계자가 한국pr대상 시상식서 이달의 문장을 소개하고 있다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
