중진공, 인도공과대학 TIF와 AI 기술협력 체계 구축

중소벤처기업진흥공단은 21일(현지시간) 인도 뉴델리에 소재한 ICT호텔에서 인도공과대학 TIF(IIT Ropar Technology& Innovation Foundation)와 '인공지능(AI) 분야 기술협력을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 23일 밝혔다.

인도는 정부 주도의 AI 육성 정책인 '인도 AI 미션'을 중심으로 AI 인프라 확충, 공공 데이터 개방, AI 인재 양성 등 다양한 정책을 추진하고 있으며, 세계 최대 규모의 기술 인재풀을 기반으로 신흥 AI 강국으로 부상하고 있다.

강석진 중진공 이사장(오른쪽)이 인도공과대학 TIF와 업무협약 이후 기념촬영을 하고 있다. 중진공

이번 협약을 통해 중진공은 인도공과대학 TIF의 우수한 연구 역량과 기술 인프라를 활용해, 제조·물류·에너지 등 국내 주요 산업 분야 기업의 해외 진출을 지원하는 AI 기반 협력 모델을 공동 발굴할 계획이다.

업무협약식 직후 열린 AI 포럼에는 인도 전자정보기술부 산하 스타트업 허브 등 인도 정부 관계자, 현지 스타트업, 연구기관, 투자자 등 50여 명이 참석해 인도 AI 산업의 최신 정책과 시장 동향을 공유하고, 산업별 AI 활용 방안을 논의했다.

이번 행사는 중진공 인도 뉴델리 글로벌비즈니스센터(GBC)와 동북아·아세안 권역본부가 함께 추진한 협업프로그램의 일환으로 마련됐다. 권역본부가 국내 스타트업 모집 등 행사 운영을 주도하며 협력 사업을 뒷받침했다.

강석진 중진공 이사장은 "AI는 글로벌 산업 구조 변화에 따른 신산업 분야를 이끄는 핵심 기술"이라며, "이번 인도공과대학 TIF과 협력을 통해 국내 중소벤처기업이 글로벌 기술 경쟁력을 확보하고, AI를 활용해 새로운 부가가치를 창출할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr



