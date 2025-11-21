본문 바로가기
문화일반

'오징어 게임' 미국판 제작된다…데이비드 핀처 참여

이종길기자

입력2025.11.21 13:33

시계아이콘00분 35초 소요
내년 2월 LA서 촬영 시작
황동혁 감독과 공동 제작

넷플릭스 '오징어 게임' 스틸 컷

넷플릭스 '오징어 게임' 스틸 컷

넷플릭스 '오징어 게임'의 미국판 시리즈가 제작된다.


미국 매체 콜라이더 등은 20일(현지시간) 할리우드 단체 '영화·텔레비전 산업 연합' 웹사이트의 신작 목록에 '오징어 게임: 아메리카' 시리즈가 최근 추가됐다고 보도했다.

사이트에 촬영 시작일은 내년 2월 26일, 촬영지는 로스앤젤레스, 제작진은 황동혁 감독과 데이비드 핀처 감독으로 기재돼 있다.


개요에는 "한국 히트 시리즈의 미국 버전인 이 파생작은 같은 세계관을 배경으로 하지만, 그 게임들이 미국에서 어떻게 다뤄지는지 보게 될 것"이라고 적혀 있다.


콜라이더는 "핀처 감독 본인이 아직 밝히지 않았으나, 오징어 게임 미국판 관련해 수개월 만에 나온 구체적인 소식"이라고 전했다. 공개 시기는 내년 초 촬영이 시작되면 2028년 크리스마스 무렵이 될 것으로 내다봤다.

황 감독은 지난 6월 국내 언론과의 인터뷰에서 미국판 파생작을 자신이 총괄한다는 소문을 부인했지만, 향후 가능성에 대해서는 여지를 남겼다. 당시 그는 "공식적으로 들은 바 없다"면서도 "핀처 감독을 워낙 좋아해서, 요청이 온다면 진지하게 생각해볼 수 있다"고 말했다.


핀처 감독은 '세븐', '파이트 클럽', '소셜 네트워크' 등을 연출했으며 아카데미 감독상 후보로세 3차례 지명된 할리우드 거장이다.


넷플릭스 측은 아직 오징어 게임 미국판 제작에 대해 공식 입장을 밝히지 않았다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr)

