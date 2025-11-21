'오징어 게임' 미국판 제작된다…데이비드 핀처 참여

내년 2월 LA서 촬영 시작

황동혁 감독과 공동 제작

넷플릭스 '오징어 게임'의 미국판 시리즈가 제작된다.

미국 매체 콜라이더 등은 20일(현지시간) 할리우드 단체 '영화·텔레비전 산업 연합' 웹사이트의 신작 목록에 '오징어 게임: 아메리카' 시리즈가 최근 추가됐다고 보도했다.

사이트에 촬영 시작일은 내년 2월 26일, 촬영지는 로스앤젤레스, 제작진은 황동혁 감독과 데이비드 핀처 감독으로 기재돼 있다.

개요에는 "한국 히트 시리즈의 미국 버전인 이 파생작은 같은 세계관을 배경으로 하지만, 그 게임들이 미국에서 어떻게 다뤄지는지 보게 될 것"이라고 적혀 있다.

콜라이더는 "핀처 감독 본인이 아직 밝히지 않았으나, 오징어 게임 미국판 관련해 수개월 만에 나온 구체적인 소식"이라고 전했다. 공개 시기는 내년 초 촬영이 시작되면 2028년 크리스마스 무렵이 될 것으로 내다봤다.

황 감독은 지난 6월 국내 언론과의 인터뷰에서 미국판 파생작을 자신이 총괄한다는 소문을 부인했지만, 향후 가능성에 대해서는 여지를 남겼다. 당시 그는 "공식적으로 들은 바 없다"면서도 "핀처 감독을 워낙 좋아해서, 요청이 온다면 진지하게 생각해볼 수 있다"고 말했다.

핀처 감독은 '세븐', '파이트 클럽', '소셜 네트워크' 등을 연출했으며 아카데미 감독상 후보로세 3차례 지명된 할리우드 거장이다.

넷플릭스 측은 아직 오징어 게임 미국판 제작에 대해 공식 입장을 밝히지 않았다.





이종길 기자



