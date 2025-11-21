전북도, 한파·폭설 대비 '농업재해 대책' 추진

내년 3월15일까지 '농업재해 상황실' 운영

전북도가 올겨울 기습 한파와 폭설 가능성이 높아짐에 따라 내년 3월 15일까지 '겨울철 농업재해 대책'을 추진한다.

21일 도에 따르면 지난해 전북지역에서 발생한 농업재해는 총 11건으로 피해 면적은 1만 4,700㏊, 복구비는 472억원에 달했다. 이 중 겨울철 재해는 3건에 1,704㏊, 복구비 87억원으로 집계됐다.

도는 겨울철 농업재해 상황실을 내년 3월15일까지 운영해 기상특보 전파, 피해 상황 파악, 응급복구 지원 등 종합 상황관리를 수행한다.

경보 발령 시에는 초동대응팀·재해복구팀·축산팀이 비상체체로 돌입해 24시간 대응체계를 유지한다. 시군·기상청·유관기관 등과의 공조체계를 통해 사전대응 요령과 농업인 안전 등을 상시 홍보하고, 정보 공유를 강화한다.

본격적인 겨울철 재난 상황 돌입하기 전, 현장 피해 최소화를 위해 폭설·강풍에 취약한 시설하우스 380개소와 인삼재배시설 등에 대한 구조물·보온덮개·난방장비 등 사전 점검을 완료했으며, 시설물 붕괴 예방을 위해 단동하우스 보강지주 비치, 차광막 제거 등을 홍보했다.

도는 겨울철 농업재해에 대비해 사전 예방사업도 강화하고 있다. NDMS 기반 '농업재해 현장조사 시스템 구축'(3.9억원)을 통해 피해 조사 효율과 정확도를 높이고, 폭설·강풍에 취약한 단동하우스를 대상으로 '보강지주대 지원사업'(9.9억 원)을 추진해 시설 안전성을 보완하고 있다.

아울러 실제 피해가 발생할 경우에는 농작물 대파대·농약대, 농축산시설 복구비, 가축 입식비 등 재난지원금과 농작물·가축 재해보험금을 신속하게 지급해 농업인의 경영 부담을 최소화할 계획이다.

민선식 도 농생명축산산업국장은 "겨울철 기습 한파와 폭설은 농업피해로 직결되는 만큼 사전 대비와 현장 대응이 무엇보다 중요하다"며 "도와 시군, 유관기관이 긴밀히 협력해 농업인의 피해를 최소화하고 신속한 복구가 이뤄질 수 있도록 행정력을 집중하겠다"고 말했다.





