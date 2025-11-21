삼척시-삼표시멘트, 생활폐기물 매립 제로 실현 업무 협약 체결

강원도 삼척시는 21일 향토기업 ㈜삼표시멘트와 '생활폐기물 매립 제로 실현을 위한 상생협력' 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 삼척시가 자원순환단지 조성을 통해 자원순환사회 기반을 마련하고 친환경 도시로 나아가기 위한 것으로, 향토기업 역시 지역사회와의 상생을 기반으로 실질적인 사회환원사업을 추진한다는 취지에서 이뤄졌다.

주요 내용은 △자원순환단지 조성 공동 추진 △단지 조성에 따른 인허가 협력 △행정·재정적 지원 등이다. 현재 시가 추진 중인 생활자원회수센터 이전 사업, 공사장 생활폐기물 재활용 선별시설 설치 사업, 향후 가연성 생활폐기물 연료화 전처리시설 증설 협력 등이 포함된다.

이번 협약을 통해 생활폐기물 직매립 금지 정책에 선제적으로 대응하고, 매립장 사용기간이 연장되는 등 경제적 효과도 기대하고 있다. 삼표시멘트는 지역사회와의 융합 기반을 강화하고 삼척시 폐기물 정책에 공동 참여함으로써 친환경 기업이미지 제고에 도움이 될 전망이다.

시 관계자는 "삼표시멘트가 협약에 따라 조성부지 일부를 무상으로 제공하는 등 적극적으로 협력해 주었으며, 이는 지속가능한 친환경 도시를 구현하는 데 큰 힘이 되고 있다"며 "앞으로도 지역사회를 위한 환경행정을 위해 앞장서겠다"고 전했다.





삼척=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



