[오늘의신상]쫄깃한 밀떡의 식감…풀무원 '밀착 떡볶이'

풀무원, 냉동 떡볶이 간편식 출시

쫄깃 식감·남포동식 소스로 차별화

냉동 떡볶이 시장, 3년간 21.9% 성장

풀무원식품은 냉동 떡볶이 간편식 '밀착 떡볶이'를 출시했다고 21일 밝혔다.

신제품은 떡에 소스가 고르게 배도록 설계한 것이 특징이다. 풀무원의 떡 제조 핵심인 '이중 압출 공법'으로 초고압에서 두 번 압출해 쫄깃한 식감을 강화했다. 또한 냉동 떡볶이의 품질을 높이기 위해 풀무원이 새롭게 개발한 수분 유지 원료를 적용했다. 유통, 보관 과정에서도 떡 내부의 수분이 균일하게 유지되도록 했다. 소스는 고추장 베이스의 부산 남포동식으로, 양파와 마늘을 더해 감칠맛과 맛의 깊이를 살렸다. 여기에 한입 크기의 떡과 어우러지도록 7㎜ 두께의 어묵을 더했다.

냉동 떡볶이 간편식 '밀착 떡볶이'. 풀무원식품 제공. AD 원본보기 아이콘

풀무원이 냉동 떡볶이 제품을 선보인 것은 시장 성장세가 뚜렷하게 나타나고 있어서다. 최근 3년간 냉동 떡볶이 시장은 연평균 21.9% 성장했다. 회사는 이 흐름에 맞춰 간편식(HMR) 역량을 강화하고 관련 라인업을 확장한다는 전략이다.

풀무원식품 관계자는 "'밀착 떡볶이'는 냉동 떡볶이의 식감 한계를 풀무원의 기술력으로 개선해 편의성과 맛을 모두 한 단계 끌어올린 제품"이라며 "앞으로도 풀무원의 제조 노하우를 바탕으로 집에서도 간편하게 즐길 수 있는 다양한 제품을 선보여 소비자 선택의 폭을 넓힐 것"이라고 말했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>