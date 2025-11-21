중진공·서울경제진흥원, 청년창업기업 상생 페스타 개최

소공인·청년창업기업 육성 업무협약 체결

중소벤처기업진흥공단은 서울 성동구 스테이지 엑스 성수 페스타에서 서울경제진흥원과 '소공인·청년창업기업을 위한 상생 페스타'를 개최했다고 21일 밝혔다.

경남 진주에 있는 중소벤처기업진흥공단 외관. 중진공 AD 원본보기 아이콘

이번 행사는 서울경제진흥원의 지역 네트워크와 중진공의 중소기업 지원 역량을 결합해 소공인·청년창업기업의 판로 확대와 골목상권 활성화에 기여하기 위해 마련됐다.

행사장에서는 소공인과 청년창업기업의 제품을 홍보하고 판매하기 위한 25개의 팝업 스토어가 운영됐다. 또 크리스마스트리 만들기 무료 원데이 클래스와 구기훈·Neat·그리즐리 등 인디가수 공연이 펼쳐졌다.

이날 중진공과 서울경제진흥원은 '소공인 및 청년창업기업 육성을 위한 업무협약'도 체결했다. 양 기관은 이번 협약을 통해 소비 촉진 행사 공동 개최, 정책·사업 연계 등 지역 상권 활성화를 위해 적극적으로 협력하기로 했다.

강석진 중진공 이사장은 "이번 행사는 단순한 축제를 넘어 청년창업기업과 소공인이 직접 소비자와 소통하고 시장 반응을 확인할 수 있는 장을 마련했다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 지역 기반 상생 프로그램을 확산해 더 많은 기업이 성장 기회를 가질 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

한편, 중진공은 이번 행사를 계기로 ▲소공인·청년창업기업이 참여하는 상생 페스타 전국 확산 ▲사회적 경제 기업을 위한 '소셜 임펙트 페스타' 개최 ▲'우리 지역 상권 살리기 캠페인' 등 활동을 통해 지역 경제 활성화에 더욱 힘쓸 예정이다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



