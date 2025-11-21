[속보] 李대통령, 카이로대 연설 "남북 적대·대결 시대 끝내겠다"…단계적 비핵화·평화공존

연합뉴스
[속보] 李대통령, 카이로대 연설 "남북 적대·대결 시대 끝내겠다"…단계적 비핵화·평화공존
임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"변기에 자꾸 넣으니 매년 수천 억 낭비"…물티슈 ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보] 李대통령, 카이로대 연설 "남북 적대·대결 시대 끝내겠다"…단계적 비핵화·평화공존
2025년 11월 21일(금)
연합뉴스
[속보] 李대통령, 카이로대 연설 "남북 적대·대결 시대 끝내겠다"…단계적 비핵화·평화공존
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
대재앙 왔다 '발칵' 뒤집힌 일본…"입을 떡 벌린 채" 대량 폐사 '60년만에' 처음
"여보, 장어값 대폭락이래" 외식하려고 했더니…어민들만 피눈물?
"변기에 자꾸 넣으니 매년 수천 억 낭비"…물티슈 아예 판매금지 시킨 영국
"한국 가서 꼭 먹을래" 난리였는데…수출 소식에 '환호' 터진 계절간식
"월급보다 큰돈 날려 뼈아프다"…일본여행 취소 날벼락에 '부글부글'
카리나·제니도 입었다…"이게 왜 예쁘지?" 장바구니에 '쓱' 인기 폭발
"여보, 장어값 대폭락이래" 외식하려고 했더니…어민들만 피눈물?
박지현, 새벽 배송 논란에 "강요된 선택을 필수라 할 수 있나"
"마치 전쟁터 같다" 강풍이 키운 대형 화재에 日 마을 초토화
"뉴스 검색하다 그만"…해경, '여객선 좌초 책임' 일항사·조타수 긴급체포