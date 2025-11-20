본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

이브자리, 아동·청소년 생활환경 개선 위해 침구세트 기부

이성민기자

입력2025.11.20 15:32

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"필요한 이웃 돕는 다양한 활동 이어갈 것"

이브자리는 2025년 하반기 행복얼라이언스가 추진하는 주거환경 개선 프로젝트에 참여해 침구류를 전달했다고 20일 밝혔다.


행복얼라이언스는 열악한 환경에서 생활하고 있는 취약가정을 대상으로 생활필수품과 가전, 인테리어 시공 등을 제공해 보다 안정적이고 건강한 생활기반을 마련해 주는 사회공헌 사업이다.

이브자리, 아동·청소년 생활환경 개선 위해 침구세트 기부
AD
원본보기 아이콘

이브자리는 2021년부터 행복얼라이언스 주거환경 개선 프로젝트에 참여하며 아이들의 안정적이고 편안한 주거환경을 조성하기 위해 침구 기부를 꾸준히 실천해 오고 있다. 이번에 전달한 제품은 자연 유래 면섬유를 사용해 땀 흡수와 건조가 빠르고 진드기 등 유해균이 접근하기 어렵게 항균 가공 처리된 기능성 침구세트다.

이브자리 관계자는 "포근하고 위생적인 잠자리 환경을 마련해 주는 일은 아이들이 건강하게 성장하고 장기적으로 삶의 질을 높이는 데 있어 중요하다"며 "앞으로도 책임감을 갖고 도움이 필요한 이웃을 돕는 다양한 활동을 꾸준히 이어갈 것"이라고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국 가서 꼭 먹을래" 난리였는데…수출 소식에 '환호' 터진 계절간식 "한국 가서 꼭 먹을래" 난리였는데…수출 소식에 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

뜨끈뜨끈한 '길거리 K간식'…해외서도 '핫해'

택시 모는 전 인기 아이돌…생활고에 "하루 목표 30만원"

박지현, 새벽 배송 논란에 "강요된 선택을 필수라 할 수 있나"

"마치 전쟁터 같다" 강풍이 키운 대형 화재에 日 마을 초토화

"이것도 저것도 입을 떡 벌리고"…60년만에 '대재앙' 닥쳤다는 일본

"뉴스 검색하다 그만"…해경, '여객선 좌초 책임' 일항사·조타수 긴급체포

"전략기술 가업승계 부담 낮춘다"...野 상속공제 20% 상향 추진

새로운 이슈 보기