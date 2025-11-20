본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

내년 지방선거 대비 세종시의원 '선거구획정위원회 본격 활동'

충청취재본부 김기완기자

입력2025.11.20 14:14

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

학계·법조계 등 11명 위원 위촉

내년 지방선거 대비 세종시의원 '선거구획정위원회 본격 활동'
AD
원본보기 아이콘

내년 6월 치러질 제9회 전국동시지방선거에 앞서 세종시의원 선거구획정위원회 위원이 위촉됐다.


20일 세종시에 따르면 선거구획정위원회는 공직선거법에 따라 내년 6월 3일 진행하는 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 구성됐다. 이들은 학계·법조계·시민단체 등 다양한 분야에서 추천을 거쳐 선별된 11명의 위원으로 구성, 각 지역선거구 명칭과 관할구역을 산정하는 역할을 맡는다.

이날 최 시장은 위원들에게 위촉장을 전달하면서 투명한 선거구 획정을 당부하면서 "특정 정당과 지역, 후보자에게 유리함 없이 기울어지지 않은 공명정대한 선거구 획정이 이뤄지길 기대한다"고 말했다.


이어 위원회 첫 회의에서는 선거구 획정에 대한 설명을 듣고 위원장 선출 및 선거구획정위원회 운영 전반에 대해 의견을 나눴다.




충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr

AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국 가서 꼭 먹을래" 난리였는데…수출 소식에 '환호' 터진 계절간식 "한국 가서 꼭 먹을래" 난리였는데…수출 소식에 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"마치 전쟁터 같다" 강풍이 키운 대형 화재에 日 마을 초토화

"이것도 저것도 입을 떡 벌리고"…60년만에 '대재앙' 닥쳤다는 일본

박지현, 새벽 배송 논란에 "강요된 선택을 필수라 할 수 있나"

살충제 뿌린 발리 호스텔서 중국인 사망…20여명 집단 중독

우울증은 마음의 병?…신체 면역 이상 반응도 영향

"뉴스 검색하다 그만"…해경, '여객선 좌초 책임' 일항사·조타수 긴급체포

"전략기술 가업승계 부담 낮춘다"...野 상속공제 20% 상향 추진

새로운 이슈 보기