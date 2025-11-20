하나은행, '금융위원장 정보보호 유공자 표창' 수상

사이버 금융보안 강화 노력 인정받아



20일 서울 여의도 콘래드 호텔에서 개최된 '금융정보보호 컨퍼런스(FISCON) 2025'에서 이호성 하나은행장(오른쪽)이 이억원 금융위원장과 기념촬영을 하고 있다. 하나은행 AD 원본보기 아이콘

하나은행은 20일 서울시 여의도 소재 콘래드 호텔에서 개최된 '금융정보보호 컨퍼런스(FISCON, Financial Information Security Conference) 2025'에서 금융위원장 정보보호 유공자 표창을 수상했다고 밝혔다.

금융보안원이 주최하는 '금융정보 보호 컨퍼런스(FISCON)'는 올해로 19회째를 맞는 금융권 대표 행사로, 금융사 및 유관 기관 등 민·관이 공동으로 참여하여 금융보안 트렌드 및 정책·기술 등 디지털 금융 정보를 공유하는 금융보안 전문 컨퍼런스다.

하나은행은 급속히 변화하는 디지털 혁신 환경 속에서 사이버 금융보안 강화를 위해 전개한 노력의 결과를 인정받아 '금융위원장 정보보호 유공자 표창'을 수상했다.

특히, 하나은행은 ▲비대면 및 사이버 금융환경의 안정성 확보와 변화 대응 ▲소통과 협업으로 만들어낸 정보보호 가치 확산 ▲다계층 보안 방어체계 마련을 통한 사이버보안 위협 관리 ▲국내외 정보보호 관리 체계 인증 취득 및 유지관리 ▲보안 위협 사전 대응을 위한 정보보호 영향도 평가 방법론 수립 등 다양한 부문에서의 정보보호 강화 노력을 인정받았다.

이날 컨퍼런스에 참석한 이호성 하나은행장은 "이번 수상은 정보보호 침해 사고에 대응하는 당행의 강화된 정보보호 관리 체계의 우수성이 높은 평가를 받았다는 점에서 의미가 크다"며 "하나은행은 자율보안 중심의 금융보안 선진화를 바탕으로 정보보안 전반의 안정성 증대, 사이버 위협 대응, 지속 가능한 정보보호 문화 확산 등을 위한 노력을 지속할 방침이다"라고 밝혔다.

한편, 하나은행은 금융보안 전담 기구인 금융보안원과 협업을 통해 사이버 위협 대응, 자율보안 체계 마련, 금융보안 정책 연구 등 금융소비자를 위한 안전한 금융 보안 환경 구축에 앞장서고 있다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>