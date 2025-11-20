본문 바로가기
7년 연속… S-OIL, ‘지역사회공헌 인정기업’ 선정

영남취재본부 김용우기자

입력2025.11.20 11:29

영웅·환경·지역사회·소외이웃 지킴이, 지속적인 사회공헌

S-OIL이 7년 연속 '지역사회공헌 인정기업'으로 뽑혔다.


S-OIL(대표 안와르 알 히즈아지)은 보건복지부와 한국사회복지협의회가 주관하는 '2025 지역사회공헌인정제'에서 7년 연속 인정기업으로 선정됐다고 20일 알렸다.

'지역사회공헌 인정제'는 2019년부터 도입돼 지역사회의 비영리단체와 협업해 꾸준하게 지역 사회공헌 활동을 펼친 기업과 기관을 선정해 그 공로를 공식적으로 인증하는 제도이다.

에쓰-오일의 2025년 지역사회공헌 인정제 인증로고.

에쓰-오일의 2025년 지역사회공헌 인정제 인증로고.

S-OIL은 ▲영웅 지킴이 ▲환경 지킴이 ▲지역사회 지킴이 ▲소외이웃 지킴이 등 다양한 사회공헌 프로그램을 통해 지속적이고 체계적인 사회공헌 활동을 펼쳐왔다. 이러한 꾸준한 사회적 가치 실천 공로를 인정받아 S-OIL은 2024년 사회복지의 날 대통령 표창을 받았다. 2019년부터 올해까지 7년 연속으로 지역사회 공헌 인정기업으로 선정된 것.


S-OIL 관계자는 "에쓰-오일이 그동안 지속적으로 펼친 사회공헌 활동을 공식적으로 인정받아 기쁘다"며, "에쓰-오일은 다양한 ESG 활동으로 '나눔'을 실천하는 기업이 되겠다"고 힘줬다.

S-OIL 안와르 알 히즈아지 대표.

S-OIL 안와르 알 히즈아지 대표.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
