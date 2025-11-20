KB손보, 서스틴베스트 ESG 평가 최고등급 'AA' 획득

보험부문 1위…사회공헌 및 지역사회 등 핵심영역 100점



KB손해보험은 ESG(환경·사회·지배구조) 평가기관 서스틴베스트의 2025년 하반기 ESG 평가에서 최고등급인 'AA'를 획득했다고 20일 밝혔다.

KB손해보험 서울 강남구 본사. KB손보 AD 원본보기 아이콘

서스틴베스트는 1년에 두 차례 국내 기업의 ESG 수준을 평가해 AA등급부터 E등급까지 총 7단계의 등급을 부여하는 ESG 평가기관이다. 평가 결과는 투자자 의사 결정에 중요한 기준으로 활용된다.

KB손보는 98.89점을 받았다. 24개 기업이 참여한 보험 부문에서 1위를 차지했다.

특히 '사회공헌 및 지역사회', '주주의 권리', '정보의 투명성' 등에서 100점 만점을 획득하며 투자적격 기업으로 평가받았다. 이외에 '혁신활동', '인적자원 관리', '고객 관리' 등 전 부문에서 높은 평가를 받았다.

KB손보는 서스틴베스트 ESG 평가에서 2022년부터 4년 연속 최고등급인 AA를 받았다.

KB손보 관계자는 "KB손보의 진정성 있고 일관된 ESG 경영 활동을 대외적으로 인정받은 결과"라며 "앞으로도 ESG 경영 실천에 앞장서며 이해관계자에게 신뢰받는 희망 파트너로 성장할 것"이라고 말했다.

한편 KB손보는 돌봄과 상생을 핵심 사회공헌 가치로 삼고 다양한 지원활동을 하고 있다. 아동, 청년, 소상공인 맞춤형 지원을 통해 사회적 책임을 이행 중이다. 지속가능한 나눔과 성장의 가치를 실현하기 위해 노력하고 있다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>