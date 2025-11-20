대한전선, 5년 연속 ESG '통합 A등급' 획득

2021년 전선업계 유일 달성 후 등급 유지

환경·사회·지배구조 전 부문서 양호한 평가

대한전선은 한국ESG기준원(KCGS)에서 실시한 2025년 ESG(환경·사회·지배구조) 평가에서 '통합 A등급(우수)'을 받았다고 20일 밝혔다.

대한전선 당진케이블공장 전경.

이로써 대한전선은 2021년 전선업계에서 유일하게 통합 A등급을 받은 후 5년간 그 명맥을 유지했다.

한국ESG기준원은 우리 기업의 ESG 현황을 평가하고 각 분야 및 통합 등급을 부여하는 기관이다. 올해 1024개사를 대상으로 평가를 실시했다. 그 결과, 유가증권시장 상장법인 805개사에 ESG 등급을 부여했다. A등급 이상을 받은 기업은 805개사 중 216개로, 상위 27%에 해당한다.

대한전선은 올해 평가에서 환경 부문(E) A, 사회 부문(S) A, 지배구조 부문(G) B+ 등 양호한 등급을 받았다. 부문별로 체계적인 이행방안 수립과 전사적인 실천 의지 등을 높게 평가받은 결과로 회사는 풀이했다.

실제 대한전선은 탄소중립 로드맵을 기반으로 태양광 설비를 구축하고 생태계 보호 활동을 지속했다. 지역사회를 위한 봉사, 헌혈, 이재민 지원 등 전방위적인 사회공헌 활동도 해 왔다. 이외에도 장애인 스포츠 선수를 고용해 훈련을 지원하고 저출산 극복 및 임직원의 복지를 위해 임신, 출산, 육아에 이르기까지 생애 주기에 따른 맞춤형 가족 친화 제도를 운영하고 있다.

더불어 투명하고 건전한 기업문화 확립을 위해 내부 통제 및 리스크 관리 체계 강화 등 컴플라이언스 시스템을 고도화한 것은 물론, 컴플라이언스 경영시스템에 대한 국제표준인 'ISO 37301' 인증을 획득해 우수성을 인정받았다.





