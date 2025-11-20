본문 바로가기
"봉사는 행복해요" … 마산합포구 간부공무원, 따뜻한 배식 봉사 펼쳐

영남취재본부 송종구기자

입력2025.11.20 10:14

경남 창원특례시 마산합포구는 대한적십자사 마산맛나눔터 무료 급식소에서 구청 간부공무원이 배식 봉사활동을 실시했다.

마산합포구, 간부공무원 ‘선(善)한 리더 봉사단’ 따뜻한 배식 봉사 단체 사진.

마산합포구, 간부공무원 ‘선(善)한 리더 봉사단’ 따뜻한 배식 봉사 단체 사진.

지난 19일 이뤄진 활동은 '마산합포구 선(善)한 리더 봉사단'의 일환으로 진행된 것으로, 봉사단은 어르신께 제공되는 따뜻한 식사를 직접 준비하고 배식하며 나눔의 의미를 실천했다.


참여한 간부공무원들은 식사 지원뿐 아니라 말벗, 간단한 생활 안부 확인까지 세심하게 챙기며 현장의 온기를 더했다.

서호관 마산합포구청장도 현장을 함께하며 적십자 봉사회 회원들을 격려하고 "작은 손길이라도 주민들에게 온기를 전할 수 있다면 그것이 공무원의 가장 큰 보람"이라며 "선한 리더 봉사단이 앞으로도 지역 곳곳에서 지속적인 봉사활동을 이어가 주민들과 더 가까이 소통하는 구청을 만들어가겠다"고 말했다.


한편, '선한 리더 봉사단'은 매월 1회 정기적으로 봉사활동을 이어오고 있으며, 다음 달에는 연탄 나눔 봉사를 계획하는 등 지역사회와 함께하는 따뜻한 실천을 꾸준히 이어갈 예정이다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

