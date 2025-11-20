본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

시몬스, 글로벌스탠더드경영대상 '베스트 브랜드상'

이성민기자

입력2025.11.20 10:06

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

심사위원 평가에 소비자 평가 지표도 반영
"소비자로부터 인정받아 더욱 뜻깊어"

시몬스가 '제24회 글로벌스탠더드경영대상(GSMA)'에서 '베스트 브랜드상'을 받았다고 20일 밝혔다.


글로벌스탠더드경영대상은 한국경영인증원(KMR)이 주관하고 산업통상부와 기후에너지환경부, 중소벤처기업부 등이 후원하는 국내 대표 경영 시상식이다.

시몬스, 글로벌스탠더드경영대상 '베스트 브랜드상'
AD
원본보기 아이콘

베스트 브랜드상은 혁신성과 친환경성에서 우수한 평가를 받은 브랜드 중 소비자에게 가치 있다고 인정받은 브랜드에 수여하는 상이다. 심사위원 평가뿐 아니라 소비자 평가 지표를 함께 반영해 선정한다.

시몬스는 이로써 지난 5월 한국경영인증원 주관 '2025 그린스타'에서 침대 부문 1위를 차지한 데 이어 이번 글로벌스탠더드경영대상에서도 수상하는 쾌거를 거뒀다.


회사 관계자는 "다시 한번 소비자들로부터 브랜드의 우수성과 경쟁력을 인정받아 더욱 뜻깊다"며 "앞으로도 시몬스는 소비자들의 숙면을 책임진다는 무거운 책임감과 사명감으로 품질 혁신과 안전한 침실 문화 조성을 위해 앞장서겠다"고 말했다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국 가서 먹고 싶어" 애태우더니…수출되자 매출 '껑충' 오른 계절간식 "한국 가서 먹고 싶어" 애태우더니…수출되자 매출... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"마치 전쟁터 같다" 강풍이 키운 대형 화재에 日 마을 초토화

"이것도 저것도 입을 떡 벌리고"…60년만에 '대재앙' 닥쳤다는 일본

'쿠팡 알바' 해본 박지현, 새벽 배송 논란에 "강요된 선택을 필수라 할 수 있나"

살충제 뿌린 발리 호스텔서 중국인 사망…20여명 집단 중독

우울증은 마음의 병?…신체 면역 이상 반응도 영향

무뇨스 "한 라인에서 10개 車모델 생산…소프트웨어 정의 공장 도입"

동대문역 인근 창신동 정비지구 21개→15개로 조정

새로운 이슈 보기