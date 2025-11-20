시몬스, 글로벌스탠더드경영대상 '베스트 브랜드상'

심사위원 평가에 소비자 평가 지표도 반영

"소비자로부터 인정받아 더욱 뜻깊어"

시몬스가 '제24회 글로벌스탠더드경영대상(GSMA)'에서 '베스트 브랜드상'을 받았다고 20일 밝혔다.

글로벌스탠더드경영대상은 한국경영인증원(KMR)이 주관하고 산업통상부와 기후에너지환경부, 중소벤처기업부 등이 후원하는 국내 대표 경영 시상식이다.

베스트 브랜드상은 혁신성과 친환경성에서 우수한 평가를 받은 브랜드 중 소비자에게 가치 있다고 인정받은 브랜드에 수여하는 상이다. 심사위원 평가뿐 아니라 소비자 평가 지표를 함께 반영해 선정한다.

시몬스는 이로써 지난 5월 한국경영인증원 주관 '2025 그린스타'에서 침대 부문 1위를 차지한 데 이어 이번 글로벌스탠더드경영대상에서도 수상하는 쾌거를 거뒀다.

회사 관계자는 "다시 한번 소비자들로부터 브랜드의 우수성과 경쟁력을 인정받아 더욱 뜻깊다"며 "앞으로도 시몬스는 소비자들의 숙면을 책임진다는 무거운 책임감과 사명감으로 품질 혁신과 안전한 침실 문화 조성을 위해 앞장서겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



