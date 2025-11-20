대전교육청, '기간제 교육공무직원' 인력풀 모집

교육복지사·돌봄전담사 등 10개 직종...원서접수 12월1~3일까지

대전시교육청이 원활한 교육활동을 지원하고자 10개 직종의 기간제 교육공무직원 인력풀을 공개 모집한다.

이는 학교 현장의 채용업무 경감과 교육공무직원의 휴가 등 복무상황에 따른 업무 공백을 최소화하기 위해서다.

모집 직종은 교육복지사, 돌봄전담사, 교무행정실무사(교무·과학·전산·행정), 교무행정늘봄실무사, 유치원방과후과정전담사, 특수교육실무사, 영양사, 조리실무사, 당직실무사, 청소실무사 10개 직종이며, 2026년 한 해 동안 활용할 수 있다.

원서접수는 오는 12월1일부터 3일까지로 대전광역시교육청 별관 302호에서 방문 접수를 하며, 대리인 접수도 가능하도록 탄력적으로 운영할 예정이다.

기타 자세한 사항은 대전시교육청 누리집 정보마당-소식 알림방-고시/공고란을 확인하면 된다.

이번 인력풀 모집으로 학교에는 행정업무 경감 및 신속한 결원 대체 채용에 도움을 주고, 근로자에게는 자유로운 휴가제도를 사용하도록 지원하며, 구직자에게는 공정한 취업 기회를 제공할 것으로 기대하고 있다.

대전시교육청 정현숙 행정과장은 "기간제 교육공무직원 인력풀 운영으로 교육활동 현장에서 검증된 인력의 적기 채용과 더불어 업무경감을 통한 교육지원 활동이 더욱 강화될 것으로 생각된다"며 "앞으로도 학교와 근로자, 구직자의 목소리에 귀를 기울여 서로 상생하는 교육공동체가 될 수 있도록 적극적으로 지원할 계획"이라고 밝혔다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



