"현대커머셜 콜오더로 무료일감 찾으세요"

문채석기자

입력2025.11.20 09:40

상용차 차주용 서비스 선봬

현대커머셜은 물류업 상용차 차주용 무료 일감 중개 서비스 '콜오더'를 선보인다고 20일 밝혔다.


"현대커머셜 콜오더로 무료일감 찾으세요"
콜오더는 신뢰성 높은 일감 찾기를 중개하는 무료 서비스다.

차주는 현대커머셜 '고트럭' 애플리케이션만 다운받으면 쉽게 일감을 찾을 수 있게 된다.


화물을 보유한 화주사는 운송지원시스템에 접속해 직접 발주하면 된다.


콜오더는 현대모비스 연구소 일감을 단독 제공 중이다.

신뢰도 높고 운임료가 안정적인 대기업 계열 화주사와의 전속 계약을 통해 양질의 물량을 공급해 나갈 계획이다


현대커머셜 관계자는 "앞으로도 믿을 수 있는 물량 확대 및 기능 고도화를 통해 차주에게 꼭 필요한 일감찾기 서비스로 발전시킬 예정"이라고 말했다.


한편 현대커머셜은 고트럭 앱을 통해 콜오더 서비스는 물론 내차팔기, 앱 명세서 서비스 등 상용차주 맞춤형 혜택을 제공하고 있다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
