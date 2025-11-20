본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

대전 동구 추동·대청동 등 주한미군 공여구역 획기적 개선

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.11.20 09:11

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

대전시 행안부 변경 계획 최종 승인에 연차별 사업 추진 돌입

대전광역시청 전경(사진=모석봉 기자)

대전광역시청 전경(사진=모석봉 기자)

AD
원본보기 아이콘

대전 동구 추동과 대청동 등 주한미군 공여구역이 획기적으로 개선된다.


대전시는 행정안전부로부터 '주한미군 공여구역 주변 지역 등 발전종합계획 변경' 계획을 최종 승인받고, 연차별 사업 추진에 나선다.

이번 발전종합계획 변경안은 추동과 대청동 등 주한미군 공여구역 주변 지역의 낙후된 환경을 획기적으로 개선하기 위한 것으로, 지난 7월 주민공청회를 통해 최종 수립됐다.


발전계획에 담긴 주요 내용은 ▲추동 장미원 조성사업(신규)이 동구 추동 일원에 면적 4만 6810㎡로 2028년까지 조성(154억 원) ▲대청동 자연취락지구 도시기반시설 조성사업(기존)이 동구 대청동 일원에 도로 6.2km, 주차장 13개소로 2027년까지 조성(169억 원) ▲금강생태마당 확대 조성사업(신규)이 동구 세천동 일원에 면적 1만5000㎡로 2028년까지 조성(40억 원) ▲장동~이현 간 도로개설사업(신규)이 대덕구 장동, 이현동 일원에 도로 1.7km로 2029년까지 조성(248억 원) 등이다.


이외에도 회덕동(장동)~상서 간 도로개설사업(1.08km, 87억 원)은 올해 12월에 준공을 앞두고 있다.

최영준 대전시 도시주택국장은 "이번 행정안전부 발전종합계획 확정으로 지역 발전으로 소외된 동구, 대덕구의 지역 발전과 주민 편익이 크게 향상될 것으로 기대된다"며 "사업 기간 내에 차질 없이 지원사업을 완료할 수 있도록 하겠다"고 말했다.


한편 대전시 주한미군 공여구역 주변 지역은 대청동, 신탄진동, 회덕동 3개동 일원 103.4㎢로 대전시 전체 면적의 19.2%에 해당하며 주민 약 2만 9000명이 거주하고 있다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국 가면 꼭 먹어라" 입소문 타더니…글로벌 디저트 떠오른 韓붕어빵 "한국 가면 꼭 먹어라" 입소문 타더니…글로벌 디... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"마치 전쟁터 같다" 강풍이 키운 대형 화재에 日 마을 초토화

살충제 뿌린 발리 호스텔서 중국인 사망…20여명 집단 중독

"이것도 저것도 입을 떡 벌리고"…60년만에 '대재앙' 닥쳤다는 일본

우울증은 마음의 병?…신체 면역 이상 반응도 영향

고가 달걀 논란에 입 연 이경실 "난각번호, 품질 등급과 무관"

무뇨스 "한 라인에서 10개 車모델 생산…소프트웨어 정의 공장 도입"

"엄마, 오늘 급식은 '카스테라'래요"…학교 비정규직 '릴레이 파업' 돌입

새로운 이슈 보기