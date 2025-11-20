본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

신안서 좌초 여객선 운항 중단…해경, 사고 원인 조사

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.11.20 09:27

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
퀸제누비아2호가 좌초에서 벗어나 목포 한 항구로 입항하고 있다. 목포해경 제공

퀸제누비아2호가 좌초에서 벗어나 목포 한 항구로 입항하고 있다. 목포해경 제공

AD
원본보기 아이콘

전남 신안의 한 무인도에 좌초했다가 9시간여 만에 인근 항구로 입항한 2만6,000t급 대형 카페리 여객선 퀸제누비아2호가 운항을 잠정 중단, 사고 조사와 안전 점검 등에 나선다.


목포해경은 20일 퀸제누비아2호의 좌초 사고 원인을 조사하기 위한 선체 조사를 시작한다.

해경은 선체 내·외부를 비추는 폐쇄회로(CC)TV와 항해기록저장장치 등을 확보해 정확한 사고 경위를 조사한다는 계획이다.

선체가 섬에 올라타듯 좌초된 만큼 향후 운항을 위한 안전 점검도 동시에 이뤄질 예정이다.


선사인 씨월드고속훼리 측은 조사와 점검이 완료될 때까지 운항을 잠정 중단하기로 하고 이날 정기운항편을 결항한다고 공지했다.


선사 측은 또 이날 오전 후속 수습 작업을 시작했다.

이날 오전 7시부터 승객들에게 여객선에 실려있는 차량과 화물을 하선할 수 있도록 안내했다.


승객들은 관계기관의 안전 및 신원 확인 절차를 거쳐 차량과 수화물을 수령하게 된다.


제주에서 승객 246명, 승무원 21명 등 267명을 태우고 목포를 향해 출발한 퀸제누비아2호는 승객들의 차량 118대도 함께 선적해 항해하던 중 무인도에 좌초됐다.


승객들은 전원 해경 구조정 등으로 구조됐으나 차량이나 화물을 두고 내린 탓에 여객선이 항구에 돌아올 때까지 선사 측이 제공한 숙소에 머물렀다.


여객선은 사고 발생 9시간 27분만인 이날 오전 5시 44분께 목포시 삼학부두에 자력 입항했다. 여객선에 타고 있던 승객들은 전원 무사히 구조됐으나 일부는 좌초 충격으로 경미한 통증이나 신경쇠약을 호소해 총 27명이 병원으로 이송됐다.


중상 이상의 큰 부상은 없는 것으로 파악됐다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국 가면 꼭 먹어라" 입소문 타더니…글로벌 디저트 떠오른 韓붕어빵 "한국 가면 꼭 먹어라" 입소문 타더니…글로벌 디... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"마치 전쟁터 같다" 강풍이 키운 대형 화재에 日 마을 초토화

살충제 뿌린 발리 호스텔서 중국인 사망…20여명 집단 중독

"이것도 저것도 입을 떡 벌리고"…60년만에 '대재앙' 닥쳤다는 일본

우울증은 마음의 병?…신체 면역 이상 반응도 영향

고가 달걀 논란에 입 연 이경실 "난각번호, 품질 등급과 무관"

무뇨스 "한 라인에서 10개 車모델 생산…소프트웨어 정의 공장 도입"

"엄마, 오늘 급식은 '카스테라'래요"…학교 비정규직 '릴레이 파업' 돌입

새로운 이슈 보기